Tüm dünyadan ortak çağrı: Bu savaşı durdurun

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ALMANYA’dan İspanya’ya, ABD’den Japonya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde savaş karşıtı protestolar düzenleniyor. Sokağa çıkan vatandaşlar, Ukrayna halkı ile dayanışma sergilerken, Rusya’ya savaşı durdurması için çağrıda bulunuyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan Ukraynalılar gösteri düzenledi. Türkiye’de ise eylemlerin adresi çok sayıda Rus ve Ukraynalının birlikte yaşadığı Antalya ve İstanbul oldu. İspanya’nın başkenti Madrid’de göstericiler, Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak savaş karşıtı sloganlar attı. Almanya’da Ukrayna bayrağı renkleriyle aydınlatılan ikonik Brandenburg Kapısı eylemcileri buluşturdu. Yüzlerce kişi Putin karşıtı sloganlar attı. Çek Cumhuriyeti’nde de kalabalıklar başkent Prag’da bir araya geldi. Basın açıklaması yapan eylemciler, işgali kınadıklarını bildirdi.

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JAVIER BARDEM’DEN UKRAYNA’YA DESTEK

İspanyol aktör Javier Bardem de Ukrayna’ya destek verenler arasındaydı. Mavi-sarı Ukrayna bayrağı taşıyan Bardem, Madrid’teki Rusya Büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada, “Buraya, Ukrayna’ya yönelik eylemlerinden ötürü Rusya’yı kınamak için geldim” dedi. 52 yaşındaki aktör “Bu bir işgal, Ukrayna’nın haklarının ihlali” diye konuştu.

RUSYA’DA 2 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

Savaşın tarafı Rusya’da da Putin muhalifleri protesto gösterileri düzenledi. Eylemlerin yasadışı ilan edildiği ve katılımcıların yasal yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısına rağmen başkent Moskova dahil onlarca şehirde savaş karşıtları sokağa çıktı. St. Petersburg sokaklarını dolduran yüzlerce kişi savaş karşıtı pankartlar açtı. Gösterilerde Putin aleyhine slogan atıldı. Eylemcilere müdahale eden polis, sadece Moskova’da 957 kişiyi gözaltına aldı. Ülke çapındaki 54 şehirde tutuklanan kişi sayısının 2 bini bulduğu belirtiliyor. Öte yandan Rusya’da 250’den fazla gazeteci, Putin’e gönderdikleri mektupta saldırıyı kınadı. Savaş karşıtı başka bir imza kampanyasını ise biliminsanları başlattı. Bu kampanyaya da 250’den fazla biliminsanı imza attı.

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SİMGE YAPILAR MAVİ-SARIYA BÜRÜNDÜ

Ukrayna’yla dayanışma için Berlin, Londra ve Roma gibi önemli şehirlerin simge yapıları mavi-sarı Ukrayna bayrağı renginde aydınlatıldı. İtalya’nın başkenti Roma’da ünlü Kolezyum’a Ukrayna bayrağı yansıtıldı. İngiltere’de başbakanlık ofisi 10 Numara, Almanya’da Brandenburg Kapısı Ukrayna renklerine boyanan yerler oldu. Belçika, Fransa gibi ülkelerde de benzer manzaralar ortaya çıktı.