Dünya genelindeki koronavirüs verilerinde son rakamlar açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 5 bin 172'ye yükseldi.

ABD, 17 milyon 158 bin 653 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. ABD'yi izleyen ülkeler ve vaka sayıları şu şekilde:

9 milyon 933 bin 997 ile Hindistan

6 milyon 974 bin 258 ile Brezilya

2 milyon 734 bin 454 ile Rusya

2 milyon 391 bin 447 ile Fransa

1 milyon 898 bin 447 ile Türkiye

1 milyon 888 bin 116 ile İngiltere

1 milyon 870 bin 576 ile İtalya

1 milyon 771 bin 488 ile İspanya

1 milyon 510 bin 203 ile Arjantin

1 milyon 444 bin 646 ile Kolombiya

1 milyon 386 bin 243 ile Almanya

1 milyon 267 bin 202 ile Meksika

1 milyon 159 bin 901 ile Polonya

1 milyon 131 bin 77 ile İran

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 655 bin 741 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 979 bin 581 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 52 MİLYONU GEÇTİ



"Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 52 milyon 25 bin 517'si iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 25 bin 12, Hindistan'da 9 milyon 456 bin 552, Brezilya'da 6 milyon 67 bin 862 ve Rusya'da 2 milyon 176 bin 100 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 661 bin 191 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 20 milyon 362 bin 565 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.