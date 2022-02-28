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Tüm dünyada öfke ve gözyaşı

#Ukrayna#Avrupa#Rusya
Tüm dünyada öfke ve gözyaşı

Avrupa’nın göbeğinde yaşanan işgal, tüm dünyayı sokağa döktü. Çok sayıda ülkede Rusya ve Putin protesto edilirken “Üçüncü Dünya Savaşı’na hayır” sloganları atıldı. Almanya’nın başkenti Berlin’de dün yaklaşık 100 bin kişi Rus işgalini protesto etti.

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RUSYA’nın Ukrayna’yı işgaline tüm dünyadan tepkiler günlerdir hız kesmeden sürüyor. Dünyanın önde gelen metropollerinde insanlar, Ukrayna halkına destek için sokaklara döküldü.

Berlin, Paris, Londra, Atina, New York, Melbourne, Tahran, Bern, Tokyo, Bogota ve Bükreş gibi şehirlerde dev protesto gösterileri düzenlenirken Ukrayna bayrağı renklerinde sarı ve maviye bürünmüş onbinlerce kişi, “Üçüncü dünya savaşına hayır” diye sloganlar attı. Gösterilerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı afişler de taşındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Ukrayna’yla dayanışma için düzenlenen gösteriye katılanların sayısı 100 bini aştı. Sendikalar, çevre örgütleri ve barış yanlısı girişimlerin çağrısıyla düzenlenen gösteride, “Savaşı durdur. Ukrayna ve bütün Avrupa’da barış” sloganları vardı. ABD’de Ukrayna’ya Rus işgaline karşı gösterilerin başlıca adresi New York’taki Times Meydanı oldu.

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Tüm dünyada öfke ve gözyaşı

İngilizler de Ukrayna’ya yönelik saldırıyı protesto etti. Londra’nın Trafalgar Meydanı’ndaki gösteride savaş karşıtı binlerce kişi toplandı. İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler binası önünde de Rusya’nın saldırısı protesto edildi.

TÜRKİYE’DE DE PROTESTO

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, İstanbul, İzmir, Antalya ve Alanya’da da protesto edildi. İzmir’in Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı’nda ellerinde Türk ve Ukrayna bayrağı taşıyan grup ‘Savaşı durdurun’ sloganları attı. Kırım Türkleri’nin de destek verdiği grupta, Ukraynalı mağdurlar için ağlayanlar vardı.

Tüm dünyada öfke ve gözyaşı

DÜNYA BİRLEŞSİN

Antalya’da da Ukraynalı bir grup, Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde Ukrayna ulusal marşı okundu. Antalya’nın Alanya ilçesinde de Ukrayna vatandaşları Rusya’nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti. Protestoya destek veren Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, “Biz zafere kadar mücadele edeceğiz” dedi.

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BEYAZIT’TA GÖSTERİ

İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda da yaklaşık 500 Ukraynalı gösteri yaptı. Gruba Kırımlılar ve Azerbaycanlılar da destek verdi. Ellerinde Putin karşıtı dövizler bulunan Ukraynalılar, ‘Kiev Putin’e mezar olacak’ sloganları atarak işgalin durması için çağrıda bulundu. Gösteride Ukrayna ve Kırım’da hayatını kaybedenler için dualar okundu, gözyaşları döküldü. 

Tüm dünyada öfke ve gözyaşı

RUSYA’DA 32 KENTTE GÖSTERİYE MÜDAHALE

Rusya polisi barışçıl gösterilere müdahale ederken, dünkü eylemlerde, Rusya’nın 32 şehrinden toplamda 356 kişi gözaltına alındı.

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#Ukrayna#Avrupa#Rusya

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