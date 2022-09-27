Tüm dünya Japonya’yı izliyor… Suikasta kurban giden Shinzo Abe’nin tartışmalı cenaze töreni protestolar eşliğinde başladı

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Japonya’da başta başkent Tokyo olmak üzere birçok yerde günlerdir düzenlenen protesto gösterileri tören düzenlenirken de devam ediyor.

Shinzo Abe için bugün, Tokyo'daki Budokan kapalı spor salonunda düzenlenen resmi cenaze töreni ülkede krize neden olmuştu: Yaklaşık 11,5 milyon dolara mal olacağı açıklanan törenin masraflarının devlet bütçesinden karşılanacak olması bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Eski başbakanlar için resmi cenaze töreni düzenlenmesini gerektiren bir anayasa hükmünün bulunmaması ve kararın mecliste yeterince tartışılmadan alınması tartışmaları beraberinde getirdi.

67 yaşında, seçim mitinginde vurularak öldürülen Shinzo Abe için devlet cenaze töreni başlarken binlerce protestocu da törenin düzenlendiği spor salonunun önünde toplandı. PROTESTOCULAR NE DİYOR?

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Protestocular, etkinliğin daha acil ihtiyaçlara yönlendirilebilecek değerli devlet kaynaklarını kullandığını savunuyorlar.

Öte yandan dünyanın dört bir yanından liderler, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanını anmak için Tokyo'ya geldi.

Devlet cenazeleri normalde sadece Japonya'nın İmparatorluk Ailesi için düzenlenir ancak Abe'ye de ülkenin en uzun süre hizmet veren başbakanı olduğu için bu onur verildi.

Japon polisi, temmuz ayında Abe'ye sağlanan korumadaki kusurları kabul etmişti. Abe’nin cenaze töreni içinse yaklaşık 20.000 polis memurunun görevlendirildiği bildirildi.

“SİZE DAHA UZUN SÜRE İHTİYAÇ VARDI”

Japonya’nın mevcut Başbakan Fumio Kishida, törende ilk konuşmayı yapan kişi oldu.

Yaklaşık 12 dakikalık bir konuşma yapan Kishida, Abe'nin siyasetteki hayatı hakkında uzun uzun konuştu ve önemli politikalarının ve başarılarının bir özetini sundu.

Başbakan, Abe'nin Japonya'nın uluslararası profiline ve güçlü ekonomisine olan desteğine dikkat çekti.

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Başbakan Fumio Kishida konuşmasında “Abe-san, hayatın çok, çok daha uzun olmalıydı. Size çok, çok daha uzun süre ihtiyaç vardı. Yorulmadan çalıştınız ve tüm enerjinizi hem Japonya hem de dünya için tükettiniz” dedi.

Kishida, Abe'nin başkalarına karşı mizacını ve cömertliğini de övdü. Daha sonra yazılı bir duayı beyaz kâğıt bir zarfa sardı ve sunağın üzerine koydu. ABE’NİN CENAZESİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Neredeyse tüm dünya liderleri Abe’nin cenazesi için toplanmış olsa bile- kendi ülkesindeki birçok kişinin buna karşı çıkması ne anlama geliyor?

BBC News’da yer alan bir analize göre bunun sebebi kısmen Abe’nin ölüm şekli…

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Abe bir suikasta kurban gitti ve Japonya onun için yas tuttu. Kamuoyu yoklamalarına göre hiçbir zaman çok popüler olmamıştı, ancak çok az kişi Japonya’ya istikrar ve güvenlik getirdiğini inkâr edebilirdi.

Dolayısıyla, siyasi analizler onun için devlet cenazesi düzenleme kararının da onun itibarının bir yansıması olduğunu söylüyor. ZAMANIN ÖTESİNDE BİR POLİTİKACI

Hiç kimse başbakanlık makamında Abe’den daha uzun süre görev yapmadı ve tartışmalı olsa da, başka hiçbir savaş sonrası politikacının Japonya'nın dünyadaki konumu üzerinde böyle bir etkisi olmadı.

Uzmanlar onun zamanının ötesinde bir politikacı olduğunu söylüyor.

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Siyaset bilimci ve Abe’nin eski danışmanı olan Profesör Kazuto Suzuki “Abe, dünyada değişen güç dengesini anladı. Yükselen bir Çin'in elbette güç dengesini bozacağı ve bölgedeki düzeni yeniden şekillendireceğini öngördü. Bu yüzden de liderliği ele geçirmek istedi.” diyor.