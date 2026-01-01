×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Tufan kehaneti tutmayan 'Ganalı Nuh' gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Gana#Tufan Kehaneti#Ebo Noah
Tufan kehaneti tutmayan Ganalı Nuh gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 09:41

Gana Polis Teşkilatı, sosyal medyada "tufan kehaneti"yle gündeme gelen, "Ebo Noah" adıyla tanınan Evans Eshun'un gözaltına alındığını duyurdu.

Haberin Devamı

Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Eshun'un Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, şu aşamada resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı bildirildi.

"Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş ve Gana kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Haberin Devamı

Bu paylaşımlar, güvenlik birimlerinin kamu düzenini tehdit edebilecek açıklamalara karşı uyarılarının ardından tartışma konusu olmuştu.

Gözden KaçmasınGanalı Nuhun Büyük Tufan kehaneti tutmadı: Tekne yerine son model araç aldıGanalı Nuh'un Büyük Tufan kehaneti tutmadı: Tekne yerine son model araç aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gana#Tufan Kehaneti#Ebo Noah

BAKMADAN GEÇME!