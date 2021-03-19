Tsunamide öldü sanılıyordu, 16 yıl sonra akıl hastanesinde bulundu

Endonezya'da 2004 yılında meydana gelen tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından bir akıl hastanesinde bulundu

Asepin tsunami sonrası yaşadığı trajedi sonucu akli dengesinin bozulduğu öğrenildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısında, 2004'te 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi.

Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6’ıncı deprem olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin Açe bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

TSUNAMİ SONRASI TRAVMA YAŞADI

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asepin, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi.

Asepin aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk dedi.

Açe Polis Departmanından yapılan açıklamada, ailesinin Asepin hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

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