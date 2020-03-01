Esad'ın generallerini SİHA vurdu

SURİYE’nin İdlib vilayetinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası Türkiye özellikle silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) nokta atışlarıyla Suriye ordusuna ağır ve önemli kayıplar verdiriyor.

Yerel muhalif kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait SİHA’ların önceki gün, İdlib’in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde Suriye Ordusu’na mensup bazı üst düzey komutanlarla alt kademedeki askerlerin bulunduğu binayı vurarak imha ettiğine dair haberler geldiğini duyurdu. Önceki gece yarısı rejime ait bazı internet siteleri de Türk SİHA’larının atışları sonucu Esad rejiminin üst düzey üç komutanı tuğgeneraller Burhan Ramun ve İsmail Ali ile albay Mazer Fervati’nin etkisiz hale getirildiğinin doğru olduğu bilgisini paylaştı.

ÜÇ KATLI BİNA VURULDU

Hürriyet’in bölgedeki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiler de muhalif ve rejim yanlısı sosyal medya hesaplarından duyurulan bu haberi teyit etti. Edinilen bilgiye göre, Esad rejiminin 124. Alay komutanı olan tuğgeneral Burhan Rahmun beraberinde tuğgeneral İsmail Ali, albay Mazen Fervati ve çok sayıda asker Cebel el Zaviye bölgesindeki üç katlı bir binada durum değerlendirmesi yapmak için toplantı halindeyken SİHA binayı nokta atışıyla vurdu. Türkiye’ye ait SİHA’nın operasyonunda Suriyeli üç komutanla birlikte çok sayıda rejim unsuru da etkisiz hale getirildi.

M-5’DE KONVOY VURULDU

SİHA’ların dün de Maarat el Numan’ın kuzeydoğusunda M-5 karayolu üzerinde Han el Sabl mevkiinde Suriye ordusuna ait bir askeri konvoy, Maasran’da bir Suriye karargâhı ile Tel Hadiye’deki iki obüs mevzisini vurduğu, muhaliflerin Suriye Milli Ordusu’nun da (SMO) Serakib’in güney kesimlerindeki bazı köyleri ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca TSK’nın aynı bölgede kara destek unsurlarıyla yaptığı atışlar sonucu 4 Hizbullah militanının etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Buna karşılık Rusya savaş uçaklarının Serakib’i yoğun şekilde bombaladığı belirtildi. Güneyde de Hama kırsalında rejim unsurları birçok köyü top atışına tuttu.