TSK’dan M-5’e kontrol noktası

RUSYA’nın resmi haber ajansı RIA, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’in güneyinde Esad rejiminin ele geçirdiği Maaret el Numan ile Serakib arasında M-5 karayolu üzerindeki kontrol noktasına dair görüntüler yayınladı. Görüntülerde Maar el Hitat mevzi noktası yakınındaki Türk askerleri, araçlara güvenlik kontrolü yaparken yer alıyor.

SADECE RUSLARA İZİN

Esad rejimi yoğun bombardımanın ardından M-5 karayolu üzerindeki Maaret el Numan’ı ocak ayı sonunda, Serakib’i ise şubat ayı başında ele geçirmişti. Soçi Mutabakatı çerçevesinde kurulan TSK’nın iki gözlem noktası da bu harekâtla cephe hattının altında yani Esad rejiminin kontrol ettiği bölgede kalmıştı. RIA Ajansı’na göre M-5’in bir kilometrelik bölümünde bulunan iki Türk mevzi noktası arasındaki yol güvenlik gerekçesiyle TSK tarafından kapalı tutuluyor. Şam’ı Halep’e bağlayan bu yolda Türk askeri sadece Rus askeri devriye araçlarına geçiş izni veriyor. Güneydeki iki Türk askeri karakolunun abluka altında olduğuna dikkat çekilirken bölge halkının yolun kapalı bölümüne geldiğinde tarlalardan giderek ileriden M-5’e bağlandığına işaret ediliyor.

REJİMİN HEDEFİ M-5

Öte yandan, Esad rejimi ülkeyi kuzey-güney hattında bağlayan stratejik M-5 karayolunda hakimiyeti sağlamak için saldırılarını sürdürüyor. Merkezi Londra’da olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Esad rejimi, yolun ele geçirdiği bölümlerinde kontrolü güçlendirmek için etrafında ‘güvenlik kuşağı’ oluşturmaya çalışıyor. Bu çerçevede Esad rejiminin, dün Halep kentinin 12 km batısında yer alan 46 Numaralı üssü ele geçirdiği bildirildi. Muhalifler, bu üssü 2012 yılının sonunda ele geçirmiş, Esad rejimi 150’den fazla kayıp vermişti. 46 Numaralı üssün ele geçirilmesiyle Esad rejiminin Urum el Kübra kasabasına 2 km uzaklıkta, hayalete dönen Atarib yerleşimine ise 3 km uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Nitekim Esad rejiminin Atarib’e düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

BİR HELİKOPTER DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Esad rejimine ait helikopter düşürüldü. Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopterin muhaliflerin cephe hatlarına yönelmesi üzerine, Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, ve düştüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, iki pilotun öldüğünü aktardı. Serakib ilçe merkezinin batısında 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.

BİLGİ NOTU

Esad rejimi son dönemde saldırılarını M-4 ve M-5 karayollarını almaya yöneltmiş durumda. M-4 karayolu Suriye’yi sahilden başlayıp Irak’a bağlıyor. Türkiye, Ürdün hattında Suriye’den geçen M-5, Serakib yakınlarında M-4 ile kesişiyor.

KOMANDO TAKVİYESİ

TÜRKİYE’nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, dün akşam Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib’deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Askerler, konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. TSK’nın İdlib’e yönelik yoğun sevkıyatı ise sürüyor. Dün sabah da 100’den fazla obüs ve tankların da olduğu konvoy İdlib tarafına geçti. İdlib’de, garantör ülke olarak asker bulunduran TSK, sahip olduğu üs bölgelerine tahkimatını sürdürüyor.