TSK’dan Eisenhower uçak gemisi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu’nun 19 Mart’ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi. MSB paylaşımı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yaptı.Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu’nun 19 Mart’ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi. MSB paylaşımı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yaptı.



GİRİT’E DEMİR ATTI



Doğu Akdeniz’de TSK unsurlarının yanı sıra Yunan silahlı kuvvetleriyle de geçiş eğitimleri yapan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi Girit Adası’ndaki Suda mevkisinde bulunan deniz üssüne demir attı. Suda üssünde K-14 iskelesine 4 römork yardımıyla yanaşan Eisenhower gemisini salı günü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Panaylotopulos ile Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ziyaret edecek. Yaklaşık 5 bin 600 kişilik mürettebatı olan geminin 90 adet savaş uçağı ve askeri helikopter taşıma kapasitesi bulunuyor.



YUNAN-SUUDİ TATBİKATI



Yunanistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Konstantinos Floros ile General Fayyad bin Hamed, ortak askeri tatbikatları sürdürmeyi kararlaştırdı. İki genelkurmay başkanı 13 Mart’tan bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat yapan Yunan F-16 ve Suudi Arabistan F-15’lerinin havalandıkları Girit adasındaki Suda üssünü teftiş etti. Floros, önümüzdeki dönemde imzalanacak savunma iş birliği anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin daha da gelişeceğini belirterek, ortak tatbikatların bundan sonra da devam edeceğini söyledi. İlk ortak askeri tatbikatın 26 Mart’a kadar sürmesi bekleniyor. Tatbikat, temsili kara ve deniz hedeflerinin vurulması ve “havada üstünlük sağlama” senaryolarını içeriyor.

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