TSK’dan bir kontrol noktası da M-4’e

Halep’i Şam’a bağlayan M-5 karayolu üzerinde Esad birliklerinin daha önce ele geçirdiği Maarat el Numan’ın güneyinde Maar Hitat’da kontrol noktası kuran TSK, ikinci hamleyi M-4 üzerinde yaparak burada da bir kontrol noktası oluşturdu. Suriye’deki iç savaşla ilgili gelişmeleri duyuran internet siteleri, TSK unsurlarının Serakib’in güneybatısında M-4 karayolu üzerinde bulunan Ariha kasabasına kontrol noktası kurduğunu duyurdu. TSK böylece rejim güçlerinin Serakib’den Lazkiye’ye uzanan M-4 karayolu üzerinden İdlib’in güney ve güneybatısına uzanmasının önüne set çekmiş oldu. TSK M-5 üzerinde kurduğu kontrol noktasıyla da güneyde rejimin askeri üssünün bulunduğu Hama ile Serakib arasını kesmişti.

PKK/YPG İDDİASI

Halep’in batı kırsalında rejim güçlerinin saldırıları devam ederken, kuzeyde Afrin bölgesi sınırında Şeyh Akil dağının İdlib bölgesi içinde kalan kesimlerinde muhalifler ile Esad birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Bazı yerel kaynaklar bu bölgede terör örgütü PKK/YPG’nin de rejime destek verdiğini öne sürdü. m Uğur ERGAN / ANKARA