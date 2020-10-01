'TSK 30 yıldır yanımızda'

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye’nin yıllardır verdiği desteğin, Azerbaycan ordusunun şu anda topraklarını savunabilecek kapasiteye ulaşmasındaki en önemli unsur olduğunu söyledi. Hürriyet’e konuşan Büyükelçi İbrahim, Ankara’nın uzun yıllardır Azerbaycan’ın askeri kuvvetlerine destek verdiğini ancak pazar gününden bu yana Ermenistan ile devam eden çatışmalar için ülkesinin Türkiye’den askeri destek istemediğini söyledi. Ermenistan tarafından dile getirilen, Türkiye’nin Azerbaycan’a silah ve savaşçı gönderdiğini iddialarını sorduğumuz İbrahim, Ankara’nın bu süreçteki desteğini şöyle anlattı:

KARDEŞİNİZİN VARLIĞI YETER

“Aile üyelerinizden biri zor bir durum yaşadığında, yanınızda erkek veya kız kardeşiniz varsa bu yeterlidir. Türkiye’den gördüğümüz bu. Bu bize ister manevi, ister her anlamda, istediğimiz tüm gücü veriyor. Kardeş Türkiye’ye minnettarız. 1991 yılında cumhuriyetimizin yeniden kurulmasından bu yana Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Tabii bu 30 yılda silahlı kuvvetlerimiz özellikle Türkiye’den aldığımız destekle çok iyi hazırlanmış durumda. Ama şu anda askeri kuvvetlerimiz, Ermenistan’ın yasadışı işgalcilerinden daha güçlü. Bu sayede topraklarımızı kendimiz özgürleştirebilecek durumdayız.”