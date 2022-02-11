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Truss'ın gafına Kremlin'den yanıt!

#Liz Truss#İngiltere#Kremlin
Trussın gafına Kremlinden yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın "Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz" gafına ve ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield'in Kırım'la ilgili ifadelerine cevap verdi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın dün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede kullandığı, "Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz" ifadelerine ve ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield'in Kırım'la ilgili sözlerine Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya diplomasisinin önde gelen aktörlerinin Minsk Tedbir Paketi'nin çok kısa ve son derece net metnini okumakta zorlandıkları gerçeği ortadadır" ifadelerini kullandı. Peskov, "Örneğin dün ne yazık ki Normandiya Dörtlüsü'nün siyasi danışmanlarının toplantısının nasıl sonuçsuz kaldığına hepimiz tanık olduk. Maalesef durum bu, çalışmamız gereken gerçeklik bu, içinde bulunduğumuz durum bu. Bu durumda tek umudumuz, diplomatlarımızın proaktif bir şekilde çıkarlarımızı savunmaya devam etmeleri ve muhataplarına coğrafi, jeopolitik ve diğer gerçekleri sabırla anlatmaya devam etmeleridir" dedi.

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NELER OLDU

Lavrov-Truss görüşmesine dair Rus basınında yer alan bir habere göre Truss, Rusya'ya askerlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısı yapmıştı. Lavrov ise Rus askerlerinin Rusya topraklarında olduğunu söylemiş, ancak Truss bir kez daha Rusya'ya askerleri çekmesi gerektiğini ifade etmişti. Askerlerin herhangi bir ihlalde bulunmadığını aktaran Lavrov, Rusya topraklarında her türlü faaliyeti yapma haklarına sahip olduklarını kaydederek Truss'a, "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" şeklinde soru sormuştu. Truss ise, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" şeklinde yanıt vererek büyük bir gafa imza atmıştı. Daha sonra İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ın düzeltip Rostov ve Voronej'in Rusya toprağı olduğunu söylemişti.

MİNSK ANLAŞMASININ BİR PARÇASI RUSYA'NIN KIRIMDAN GERİ ÇEKİLMESİYDİ

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield dün BBC'ye verdiği röportajda, Minsk anlaşmasının bir parçasının Rusya'nın Kırım'dan geri çekilmesi olduğunu söylemişti. Greenfield muhabirin, "Ukraynalılar, Minsk Anlaşmalarından bahsetmenin, Rusya'nın birliklerini sınırdan geri çekmesi karşılığında Ukrayna'nın doğusunda daha fazla nüfuz sahibi olacağı anlamına gelmesinden gerçekten endişeliler" ifadesi üzerine, "(Rusya'nın) Askerlerini sınırdan geri çekmelerini istiyoruz. Anlaşmanın bir parçası, Kırım'dan geri çekilmeleriydi ve bunu yapmadılar. Dolayısıyla bu tartışmalar, Rusları bu anlaşmaların işe yaramasını taahhüt etmeye zorlamak için bir fırsat olacak" demişti.

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#Liz Truss#İngiltere#Kremlin

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