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Trump'tan Zelenski'ye imza çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Zelenski#Nadir Element
Trumptan Zelenskiye imza çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 22:08

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementleri anlaşmasını bir an önce imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu.

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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını henüz imzalamamasından şikayet etti.

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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#Trump#Zelenski#Nadir Element

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