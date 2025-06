Trump'tan yeni İran açıklaması: 'Hiçbir şey teklif etmedim... Saldırılardan sonra konuşmadık'

Haberin Devamı

Truth Social hesabından bir paylaşım yapan Trump, İran'a saldırıda nükleer tesislerin yok edilmediğine yönelik iddialara yanıt verdi. ABD Başkanı, İran ile saldırıların ardından temas kurulmadığını kaydetti.

Trump, paylaşımında Demokrat Senatör Chris Coons'un saldırının başarısız olduğu iddiasını eleştirerek, ABD'nin tesisleri yok ettiğini öne sürdü.

İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğini iddia eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte Demokrat Senatör Chris Coons'a söyleyin, Obama'nın aptalca Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA), ki artık geçerliliğini yitirdi, kapsamında İran'a milyarlarca dolar ödemesinin aksine, onlara hiçbir şey teklif etmedim ve nükleer tesislerini tamamen yok ettiğimizden beri onlarla konuşmadım."

ABD saldırısının ardından Natanz nükleer tesisinin uydu görüntüsü

CIA DİREKTÖRÜ, PROGRAMIN GERİLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, ABD'nin İran'a saldırısının ardından Tahran yönetiminin nükleer programının "yıllarca telafisi zor" şekilde gerilediğini söylediği iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ismini vermek istemeyen yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına Demokrat Kongre üyelerinden gelen tepkilerin ardından Ratcliffe'in, Tahran yönetimine ait uranyumun sağlam kalması durumunda bile, saldırılarla birlikte tesislere verilen zararın İran'ın nükleer silah üretme kabiliyetini gerilettiğini ifade ettiğini öne sürdü.

Ratcliffe'in Kongreye verdiği brifingde İran'ın hava savunmasının parçalandığını söylediğini aktaran yetkili, ayrıca Ratcliffe'in Tahran yönetiminin yeniden nükleer program inşa etme girişimlerinin İsrail tarafından artık kolayca engellenebileceğini savunduğunu belirtti.

CIA Direktörü John Ratcliffe

İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEK

The Hill gazetesinin haberine göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, konuk olduğu CBS kanalının "Face the Nation" programında Tahran yönetiminin yaptığı uranyum zenginleştirme işleminin "asla durmayacağını" söyledi.

İravani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) işaret ederek nükleer silahı olmayan ülkelerin, belirli kurallara uymaları koşuluyla uranyum zenginleştirme dahil barışçıl nükleer teknolojilerden yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Uranyum zenginleştirme programının İran'ın hakkı olduğuna dikkati çeken İravani, "Zenginleştirme bizim hakkımız, vazgeçilemez bir haktır ve biz de bu hakkı uygulamak istiyoruz." dedi.

İravani, muhabirin İran'ın uranyum zenginleştirmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bence (uranyum) zenginleştirme asla durmayacak." şeklinde cevap verdi.