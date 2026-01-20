Trump'tan yeni Grönland tehdidi: 'Kabul etmek zorundalar... Geri dönüş yok!' Ortalığı karıştıracak Macron iddiası

Haberin Devamı

Davos Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Danimarka’nın Grönland’ı yeterince koruyamadığını savundu. Trump, bu konuyu İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında uluslararası liderlerle görüşeceğini ifade etti.

Danimarka’ya Grönland'a atıfta bulunan Trump, "Bakın, buraya sahip olmalıyız. Bunu kabul etmek zorundalar. Burayı koruyamazlar" dedi. Danimarkalılar harika insanlar ve liderlerinin de çok iyi insanlar olduğunu biliyorum ama oraya gitmiyorlar bile" diye konuştu.

Adanın stratejik açıdan “çok önemli” olduğunu vurgulayan Trump, Davos’ta birçok liderle Grönland konusunun ele alınacağını belirterek, “Çeşitli kişilerle bu konuyu görüşeceğiz” açıklamasını yaptı.

Trump, Rusya lideri Putin'i Gazze Barış Kurulu'na davet ettiğini doğrularken, Grönland konusunda anlaşmazlık yaşadığı Fransa'da üretilen alkollü ürünlere yüzde 200 ek tarife uygulayabileceğini kaydetti.

'RUSYA VE ÇİN, POTANSİYEL TEHDİT'

Trump, NATO’nun yıllardır Danimarka’yı bölgedeki olası tehditler konusunda uyardığını sözlerine ekleyerek, Rusya ve Çin’i Arktik bölgesinde güvenlik açısından potansiyel tehdit olarak gördüğünü dile getirdi.

Trump, “Bakalım neler olacak. Ama şöyle söyleyelim, çok ilginç bir Davos olacak” diye ekledi.

Trump, daha önce de ABD’nin ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland’ı kontrol altına alması gerektiğini savunmuştu. Hem Danimarka hem de Grönland yönetimleri, adanın satılmasına yönelik her türlü teklifi kesin bir dille reddetti.

'GERİ DÖNÜŞ YOK'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunu ele alan “çok iyi” bir telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Trump, ABD’nin Arktik bölgesine yönelik planlarından geri adım atmayacağını vurguladı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, “İsviçre’nin Davos kentinde çeşitli tarafların bir araya gelmesine onay verdim. Herkese çok açık bir şekilde ifade ettiğim gibi, Grönland ulusal güvenlik ve dünya güvenliği için hayati önem taşıyor. Geri dönüş yok, bu konuda herkes hemfikir” ifadelerine yer verdi.

Trump, daha önce olduğu gibi Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesinin ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğunu yineledi. Buna karşı çıkan müttefiklere yönelik gümrük vergisi tehdidini sürdürdü ve bölgedeki askeri varlığın artırılabileceği sinyalini verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

MACRON, TRUMP'IN HEDEFİNDE: 'ÇOK YAKINDA GÖREVDEN ALINACAK'

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Gazze sorununu çözmeyi amaçlayan uluslararası bir Barış Kurulu’na katılmayı reddettiği yönündeki haberleri, yüksek gümrük vergisi tehdidiyle karşılık verdi.

Miami’de düzenlenen Üniversite Amerikan Futbolu Ulusal Şampiyonası maçının ardından konuşan Trump, Macron’un tutumuna ilişkin sorular üzerine, “Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak” ifadelerini kullandı.

Trump, Fransa’ya yönelik yaptırımlar uygulayabileceğini bildirerek, “Şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi koyabilirim." dedi.

Fransız yayın kuruluşu BFM TV ise Macron’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız liderin Barış Kurulu’na katılmayı planlamadığını bildirdi. Haberde, girişimin Gazze sınırlarını aşarak Birleşmiş Milletler’in (BM) ilkelerini ve yapısını zayıflatabileceği yönündeki endişelerin bu kararda etkili olduğu belirtildi.

TRUMP MACRON'UN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Trump, başka bir Truth Social paylaşımında, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi.

Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtti. Macron mesajında, aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet etti.

PUTİN'E GAZZE DAVETİ

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Gazze Barış Kurulu'na davet ettiğini belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, pazartesi günü Putin'in ABD öncülüğündeki girişime katılmaya davet edildiğini kaydederek, Diplomatik kanallar aracılığıyla Barış Konseyi'ne katılma daveti aldık. Şu anda bu teklifin tüm detaylarını inceliyoruz ve tüm nüansları açıklığa kavuşturmak için ABD tarafıyla temas kurmayı umuyoruz" demişti.