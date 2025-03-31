Trump'tan yeni açıklamalar... Putin'e tonunu yumuşattı hedefi yeniden Zelenski!

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ABD Başkanı Donald Trump, dün NBC News'e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin güvenilirliğini sorgulamasına "çok kızgın" olduğunu belirtti ve ateşkes anlaşmasına yanaşmazsa, Rus petrolünü alan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Açıklama Trump'ın Putin'e yönelik tavrında ciddi bir değişim olduğu şeklinde yorumlansa da ABD başkanı Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada ifadelerini yumuşattı.

"ZELENSKİ GERİ ADIM ATMAYA ÇALIŞIYOR, BU BÜYÜK SORUN OLUR"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri atmaya çalıştığını ve bundan memnun olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zelenski'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını görüyorum. Bunu yaparsa soruna neden olur. Büyük, çok büyük sorunlar. Bu konuda bir anlaşma yaptık ve şimdi diyor ki 'anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorum'. NATO üyesi olmak istiyor. Hiçbir zaman NATO üyesi olmayacaktı. Dolayısıyla eğer anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorsa, bu büyük bir sorun demektir."

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Rusya ile Ukrayna liderleri arasında "büyük bir nefret" olduğunu gördüğünü söyleyen Trump, bununla beraber her iki isimle de şu ana dek iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin iyi olduğunu anlatan Trump, "(Putin'in) Sözünden döneceğini sanmıyorum. Onu uzun zamandır tanıyorum. Son bir iki gündür Zelenski ile ilgili söylediği bazı şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Sevse de sevmese de onunla bir anlaşma yapması gerekiyordu. Bu yüzden bu sözlerinden memnun değildim. Ancak yine de iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Putin'in ateşkesi kabul etmesi için bir son tarih var mı?" şeklindeki soruya ise "Bu psikolojik bir son tarih. Eğer bizi oyaladıklarını düşünürsem bundan memnun olmam ama şu anda öyle olduklarını sanmıyorum. Bence bir anlaşma yapmak istiyor." yanıtını verdi.



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İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi.

Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız." şeklinde konuştu.

İran'ın anlaşmaya yanaşmasını tercih ettiğini vurgulayan Trump, aksi durumda Tahran için bunun iyi olmayacağını savundu.

Trump, İran yönetiminin nükleer konusunda anlaşma yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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Trump dün İran'ı nükleer program konusunda ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde tehdit ederek, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak" demişti.