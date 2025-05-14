Trump'tan yeni açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki barış konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim. Putin, benim de gelmemi istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak yarın Türkiye'de olabilirim" dedi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını söyledi.

TRUMP, RUBIO'NUN GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılıp katılmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan'da konuşan Trump, "Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio gidecek." açıklaması yapmıştı.

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ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg, “Devlet Başkanı Putin’in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir." diye konuşmuştu.

ZELENSKİ'DEN TRUMP'A İSTANBUL DAVETİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 14 veya 15 Mayıs'ta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıklamıştı.

Zelenski açıklamasında Putin ile görüşmek için her şeyi yapacağını belirterek "Başkan Trump'ı aramıza katılmaya davet ettik. ABD başkanının kararını bilmiyorum ama gelirse bunun Putin'in gelmesi için ek bir ivme sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Putin ile yapmayı planladığı görüşmenin gerçekleşmesi için "her şeyi yapacağının" altını çizen Zelenski, "Bu görüşmenin gerçekleşmesi ve ateşkes konusunda anlaşmaya varmak için her şeyi yapacağım" ifadesini kullanmıştı.

KREMLİN: RUS HEYETİ YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılacak Rus heyetinin kimlerden oluşacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Peskov, gazetecilere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek."