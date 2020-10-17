Trump’tan ‘yaşlı Biden’ taklidi

ABD Başkanı Donald Trump (74), Iowa eyaletinde düzenlediği seçim mitinginde kendisinden sadece 3 yaş büyük Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın (77) “yaşlı ve uyuşuk bir ahmak” olduğunu söyleyerek, rakibinin hareketlerini taklit etti. Biden’ın kolunu kaldırmaya bile dermanı olmadığını iddia eden Trump’ın taklidi üzerine kalabalıktan kahkaha sesleri yükseldi. Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından uygulanan tedavi nedeniyle kendisini 20 yıl daha genç hissettiğini söylemişti.

Öte yandan, Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından iptal edilen ikinci Biden-Trump düellosunun yerine önceki gece adaylar farklı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden ABC kanalında program yaparken, aynı anda NBC yayınına çıkan Trump, sunucu Savannah Guthrie karşısında zor anlar yaşadı. Guthrie’nin, Biden ile önceki TV tartışmasında beyaz ırkçılığını açıkça kınamadığı için eleştirildiğini hatırlatması üzerine Trump, beyaz ırkçılığı her zaman kınadığını, ancak Antifa’yı (Anti-faşist sol örgüt) da kınadığını söyledi. Trump, maske takmadığı için yapılan eleştirilere de “Maske takan kişiler de hastalığa yakalanıyor” yanıtını verdi. Guthrie’nin “Sürü bağışıklığını bir strateji olarak destekliyor musunuz” sorusu üzerine ise Trump, “Çare, sorunun kendisinden daha kötü olmamalı” yorumunu yaptı.

TWITTER ‘HACK’ POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Demokratların başkan adayı Joe Biden’ı hedef alan bir haberin paylaşılmasını “yasa dışı yolla ele geçirilmiş e-postalar içerdiği” gerekçesiyle engelleyen Twitter, sansür eleştirilerinin ardından bu politikasında değişikliğe gitti. Şirket bundan böyle, hack yoluyla ele geçirişmiş içeriği, doğrudan hacker’lar tarafından paylaşılmadığı müddetçe engellemeyecek.

Twitter CEO’su Jack Dorsey