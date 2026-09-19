×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump’tan yapay zeka için yeni isim önerisi

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Zeka#Trump#Teknoloji
Trump’tan yapay zeka için yeni isim önerisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 19:32

Yapay zekanın gelişme hızına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, "yapay zeka" isminin değiştirilmesini önerdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trump, sosyal medya hesabından son dönemde gündemde olan yapay zekaya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Birçok kişi, 'Yapay Zeka' ifadesinin, yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

"Yapay Zeka" ifadesinin kullanımına karşı "Superior Intelligence (Üstün Zeka)" , "Extreme Intelligence (Aşırı Zeka)" ve "Supreme Intelligence (Süper Zeka)" kavramlarını öneren Trump, önerdiği bu kavramların hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir anket açtı.

YAPAY ZEKANIN GELİŞME HIZININ YAVAŞLATILMASI TARTIŞMALARI

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan, Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yapay Zeka#Trump#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!