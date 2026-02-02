×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump’tan Washington’a zafer takı projesi

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Beyaz Saray#Washington
Trump’tan Washington’a zafer takı projesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

Daha önce Beyaz Saray’ın doğu kanadını yıktırarak balo salonu inşasına başlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu defa ülkenin 250’inci kuruluş yılı için Potomac Nehri kıyısına yaklaşık 76 metre yüksekliğinde bir anıt yaptırmak istiyor.

Haberin Devamı

“Bağımsızlık Zafer Takı” adı verilecek yapının Lincoln Anıtı ile Arlington Ulusal Mezarlığı arasındaki Memorial Circle yakınında inşa edilmesi öngörülüyor. Trump’a 50 ve 37 metre yüksekliğinde iki seçenek daha sunulduğu ancak ABD Başkanı’nın kuruluş yıldönümüne atıfla “250’ye 250 fit” ölçüsünde olmasına karar verdiği aktarıldı. Trump’ın planları Beyaz Saray’daki Noel resepsiyonunda anlattığı ve “Paris’teki Zafer Takı’ndan büyüğünü yapmalıyız” dediği iddia edildi. Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Zafer Takı’nın yüksekliği 50 metre. Bu ölçülerle yapıldığı takdirde yapı, Lincoln Anıtı’nı ve Beyaz Saray’ın yüksekliğini aşarak başkentteki en büyük anıtlardan biri haline gelecek. Öte yandan mimarlar, bu ölçekte kalıcı bir anıtın çevredeki tarihi yapılarla kurulan mekânsal dengeyi bozacağını ve yaya görüşlerini kapatacağını belirtiyor.

Gözden KaçmasınEpstein dosyasında yeni belgeler... Fransa Cumhurbaşkanı Macronun ismi de yer aldıEpstein dosyasında yeni belgeler... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ismi de yer aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Beyaz Saray#Washington

BAKMADAN GEÇME!