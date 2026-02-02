Trump’tan Washington’a zafer takı projesi

Haberin Devamı

“Bağımsızlık Zafer Takı” adı verilecek yapının Lincoln Anıtı ile Arlington Ulusal Mezarlığı arasındaki Memorial Circle yakınında inşa edilmesi öngörülüyor. Trump’a 50 ve 37 metre yüksekliğinde iki seçenek daha sunulduğu ancak ABD Başkanı’nın kuruluş yıldönümüne atıfla “250’ye 250 fit” ölçüsünde olmasına karar verdiği aktarıldı. Trump’ın planları Beyaz Saray’daki Noel resepsiyonunda anlattığı ve “Paris’teki Zafer Takı’ndan büyüğünü yapmalıyız” dediği iddia edildi. Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Zafer Takı’nın yüksekliği 50 metre. Bu ölçülerle yapıldığı takdirde yapı, Lincoln Anıtı’nı ve Beyaz Saray’ın yüksekliğini aşarak başkentteki en büyük anıtlardan biri haline gelecek. Öte yandan mimarlar, bu ölçekte kalıcı bir anıtın çevredeki tarihi yapılarla kurulan mekânsal dengeyi bozacağını ve yaya görüşlerini kapatacağını belirtiyor.