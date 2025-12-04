Trump'tan 'Venezuela' açıklaması: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin Venezuela ile ilgili sorularını yanıtladı.

YÜZDE 91 ORANINDAKİ AZALMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Venezuela'dan ABD'de ulaştırılan uyuşturucu miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu kaydederek, bunun kendi politikaları sayesinde olduğunu savundu.

"MADURO İLE KISA BİR GÖRÜŞME YAPTIM"

ABD Başkanı, "Peki sizce Maduro sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" şeklindeki bir soruya, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da saldırılara başlayacağız." dedi.

YARALI OLAN 2 KİŞİNİN İKİNCİ SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMESİ

Öte yandan Trump, Amerikan kamuoyunda birkaç gündür tartışılan ve yaralı 2 kişinin ikinci bir saldırıda öldürülmesine ilişkin kimin emri verdiğine ilişkin konuya da değindi.

ABD Başkanı, "Siz, yaralı olan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürülmesini destekliyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır ama teknelerin vurulması kararını destekliyorum. O tekneleri kullananlar, ülkemizde insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur." ifadelerini kullandı.