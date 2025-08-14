×
Trump'tan uzay hamlesi: Kararnameyi imzaladı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 10:03

ABD Başkanı Donald Trump, uzay sektöründeki yükümlülükleri azaltmayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzay endüstrisini imzaladığı kararname ile güçlendirmek amacıyla Ulaştırma Bakanı'na fırlatma ve yeniden giriş lisanslarına ilişkin çevresel incelemeleri hızlandırma veya kaldırma talimatı verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin 2030 yılına kadar yeni uzay faaliyetlerini ve fırlatma sıklığını artırarak uzaydaki üstünlüğünü pekiştirmeyi hedeflediği, bu doğrultuda eski, gereksiz veya aşırı kısıtlayıcı kuralların yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Uzay sektöründeki ticari lisans ve izin süreçlerinin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, Ticaret Bakanı'na, Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları ile NASA koordinasyonunda çalışarak, uzay limanı projeleri kapsamında ilgili mevzuata uyumu değerlendirme görevi verildiği kaydedildi.

Mevcut izin süreçlerinin yeniliği yavaşlattığı ve küçük şirketleri dezavantajlı duruma düşürdüğü ifade edilen açıklamada, Uzay Ticaret Ofisi'nin doğrudan Ticaret Bakanı'na bağlanarak kurumsal önceliğinin artırılacağı bildirildi.

