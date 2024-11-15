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Trump'tan Ukrayna mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Trump#Rusya
Trumptan Ukrayna mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 15:25

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca dünya genelinde süregelen çatışmalara odaklanacağını belirterek, "Rusya-Ukrayna Savaşı sonlandırılmalı." dedi.

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Trump, "America First Policy" Enstitüsü için Florida eyaletinde Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlenen galada konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son günlerce asker sivil ayrımı olmaksızın binlerce kişinin öldüğünü konu alan bir rapora denk geldiğini kaydeden Trump, "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya ve Ukrayna savaşı sonlandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca yönetiminde Orta Doğu'da yaşananlara da odaklanacağını vurguladı.

Konuşmasında 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonuçlarına da değinen Trump, "129 yılın en büyük siyasi zaferi... Tüm salıncak eyaletleri kazandık. Halk oylamasında da üstünlük sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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#Abd#Trump#Rusya

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