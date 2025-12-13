Trump’tan Ukrayna barışına tuhaf yorum: ‘Karmaşık bir emlak anlaşması gibi’

Haberin Devamı

Ukrayna savaşının bitmesi için son bir aydır ABD’nin girişimleriyle hızlanan diplomatik çabalar özellikle Ukrayna’nın olası toprak tavizi etrafında çıkmaza girmiş gibi görünürken, gayrimenkul sektöründe kendine bir servet yaratan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna topraklarıyla ilgili çalışmaları “emlak anlaşmasına” benzetti. Önceki gün Oval Ofis’te düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna barışı için yürütülen müzakerelere de değindi.

‘ARAZİ BÖLÜYORUZ’

Rusya ile savaşı sona erdirmek için imzalanacak güvenlik anlaşmasının bir parçası olarak ABD’nin Ukrayna’ya yardım etmeye hazır olduğunu kaydeden Trump, anlaşmayla ilgili somut bir ilerleme olmamasından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. “Rusya ile bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyordum. Aslında, Başkan (Volodimir) Zelenski dışında, Ukrayna ile de bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyordum” diyen Trump, anlaşma sürecindeki en kritik madde olan Ukrayna’nın toprak tavizleriyle ilgili bir benzetme yaptı. “Bu kolay bir şey değil çünkü araziyi belirli bir şekilde parçalara ayırıyorsunuz” diyen ABD Başkanı, “Bin kat daha karmaşık bir emlak anlaşması gibi, değil mi” diye konuştu. Rusya, işgal ettiği Donetsk ve Lugansk bölgelerinin tamamı ile Zaporojye ve Kherson bölgelerinin kendi toprağı olarak tanınmasını istiyor.

‘DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR’

Ukrayna’daki çatışmanın devam etmesi halinde dünya savaşına dönüşebileceği uyarısında bulunan Trump, “Bunun gibi şeyler dünya savaşlarına yol açıyor. Önceki gün de söyledim herkes oyun oynuyor, bunun sonunda dünya savaşı çıkar ve böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin Kiev yönetimine ilettiği son barış planı taslağıyla ilgili Ukraynalı ve Avrupalı heyetlerin bugün yapılması planlanan toplantıya katılıp katılmayacaklarının belli olmadığını söyleyen Trump, “Cumartesi günkü toplantıya katılıp katılmayacağımıza karar vereceğiz. İyi bir şans olduğunu düşünürlerse toplantıya katılacağımızı söyledik” dedi.

ZELENSKİ’DEN DONBAS İÇİN REFERANDUM SİNYALİ

ABD’nin barış planı ortaya çıktığından beri toprak tavizinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Ukrayna cephesinden bu defa farklı bir sinyal geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin barış taslağında Rusya’ya toprak verme konusunun müzakerelerde önemli bir tıkanma noktası olmaya devam ettiğini belirterek, sandığa işaret etti. Ukraynalı lider, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili kararın Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini belirterek, “Seçimler veya referandum yoluyla Ukrayna halkının bu soruyu yanıtlayacağına inanıyorum” dedi. ABD’nin oluşturduğu son taslakta Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgelerinin savaş öncesi il sınırlarının Rusya toprağı sayılması ve kısmen işgal altındaki Zaporojye ile Herson bölgelerinde yeni sınır cephe hattı sayılması öngörülüyor.

AB’DEN RUS VARLIKLARINA SÜRESİZ DONDURMA

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus varlıklarını donduran Avrupa Birliği’nden yeni bir adım geldi. Birlik ülkeleri Avrupa’daki Rus varlıklarının süresiz olarak dondurulmasına karar verdi. Yeni hamleyle 210 milyar Euro tutarındaki varlıklar, AB’nin ekonomik çıkarlarına yönelik acil tehdit durumu ortadan kalkana dek bloke şekilde kalacak. Böylelikle Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda çekinceleri olan Belçika gibi ülkelerin ikna edilmesi de hedefleniyor.

Karar oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla alındı. Mevcut sistemde dondurmanın uzatılması için her altı ayda bir üye ülkeler arasında oybirliği sağlanması gerekiyordu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya mesajında, “Macaristan bu karara itiraz ediyor ve yasal durumu yeniden tesis etmek için elinden gelen her şeyi yapacak” dedi.

Rusya, Rus varlıklarının büyük bölümünün tutulduğu Belçika merkezli Euroclear’a karşı yargı süreci başlatmaya karar verirken AB liderleri, dondurulan varlıkların Ukrayna için kullanılmasını haftaya Brüksel’deki zirvede ele alacaklar. AB Dönem Başkanı Danimarka’nın Ekonomi Bakanı Stephanie Lose, “Tazminat önerisinin, ülkeleri, kamu maliyesini ve kamu borç seviyelerini zorlamadığı için açık ara en iyi seçenek olduğunu düşünüyoruz” dedi. - Güven ÖZALP / BRÜKSEL