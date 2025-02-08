Trump’tan UCM’ye yaptırım kararı

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Yetkisini kötüye kullandığını iddia ettiği mahkemenin ABD’yi ve İsrail gibi yakın müttefiklerini “hedef aldığını” ileri süren Trump, UCM yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edecek bir kararname imzaladı. Netanyahu yaptığı yazılı açıklamayla Trump’a teşekkür etti.

BM VE AB’DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Trump’a yaptırım kararını geri alma çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da UCM Başkanı Tomoko Akane ile Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, UCM’ye yaptırım uygulanmasının uluslararası adalet sistemini bir bütün olarak zayıflatacağını dile getirdi. Bu arada UCM’ye üye 79 ülke, ABD’nin mahkemeye yaptırım uygulama kararına karşı ortak bildiri yayımladı. Bildiride, “UCM’nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz” ifadesi kullanıldı.