Trump'tan 'Türkiye' ve 'F-35' açıklaması: Çok iyi bir müttefik

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CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Trump'ın gazetecilere yaptığı açıklamayı aktardı.

Paksoy'u aktardığına göre ABD Başkanı Trump, Michigan eyaletine giderken uçakta gazetecilerle kısa bir mülakat yaptı. Burada, yarın ABD'de Donald Trump ile görüşecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı hatırlatıldı.

"KİMSE BANA NE SATIP NE SATMAYACAĞIMIZI SÖYLEYEMEZ"

"Satacak mısınız?" sorusuna Trump, "Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Biliyorsunuz, bence Erdoğan çok iyi bir iş çıkardı. Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı. O benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımızı söyleyemez." diye cevap verdi.

"BU İŞ TÜRKİYE'YE KALMIŞ BİR ŞEY"

ABD Başkanı Donald Trump, şöyle devam etti:

"Türkiye benim için muazzam bir müttefik oldu. Bu iş Türkiye'ye kalmış bir şey. Türkiye, İsrail'in pek dostu değil bildiğiniz gibi. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Bibi'yi de çok sevmiyor ama benim için harika oldular. Türkiye harikaydı. Bu arada Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam bir ordusu var. Çok büyük bir ordu, çok güçlü bir ordu. Çok sayıda harika teçhizatı var" dedi.