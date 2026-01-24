×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump’tan tuhaf öneri... ‘NATO 5’inci maddeyi sınırımızda test edelim’

Güncelleme Tarihi:

#Trump NATO Eleştirisi#ABD-NATO İlişkileri#Sınır Güvenliği
Trump’tan tuhaf öneri... ‘NATO 5’inci maddeyi sınırımızda test edelim’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

AVRUPA liderleri tarafından Grönland’ı satın alma girişimi nedeniyle eleştirilere maruz kalan ve ardından NATO’yu “ABD’nin arkasında tam anlamıyla durmadığı” gerekçesiyle son günlerde sık sık eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, hızını alamayarak NATO’ya bir kez daha çattı.

Haberin Devamı

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda “güney sınırındaki yasa dışı göç sorununu” gerekçe göstererek “Belki de NATO’yu test etmeliydik. 5’inci maddeyi yürürlüğe koymalı ve NATO’yu buraya gelip güney sınırımızı yasa dışı göçmenlerin istilalarından korumaya zorlamalıydık. Böylece çok sayıda sınır devriye ajanı, başka görevler için serbest kalabilirdi” ifadelerini kullandı. Trump, Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada da “ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz. Yıllardır NATO’yu eleştiren bir isim oldum fakat buna rağmen NATO’ya yardım ettim” ifadelerini kullanmıştı. NATO’nun 5’inci maddesinde, “üye ülkelerden birine yapılan saldırının tüm üye ülkelere yapılmış sayılacağı ve kolektif yanıt verileceği” belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın‘Yeni dünya düzeni’ ne anlatıyor‘Yeni dünya düzeni’ ne anlatıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump NATO Eleştirisi#ABD-NATO İlişkileri#Sınır Güvenliği

BAKMADAN GEÇME!