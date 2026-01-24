Trump’tan tuhaf öneri... ‘NATO 5’inci maddeyi sınırımızda test edelim’

Haberin Devamı

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda “güney sınırındaki yasa dışı göç sorununu” gerekçe göstererek “Belki de NATO’yu test etmeliydik. 5’inci maddeyi yürürlüğe koymalı ve NATO’yu buraya gelip güney sınırımızı yasa dışı göçmenlerin istilalarından korumaya zorlamalıydık. Böylece çok sayıda sınır devriye ajanı, başka görevler için serbest kalabilirdi” ifadelerini kullandı. Trump, Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada da “ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz. Yıllardır NATO’yu eleştiren bir isim oldum fakat buna rağmen NATO’ya yardım ettim” ifadelerini kullanmıştı. NATO’nun 5’inci maddesinde, “üye ülkelerden birine yapılan saldırının tüm üye ülkelere yapılmış sayılacağı ve kolektif yanıt verileceği” belirtiliyor.