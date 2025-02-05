Trump’tan tuhaf çıkış: ‘İsrail çok küçük toprak parçası’

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni dönemindeki ilk ziyaretçisi olarak Beyaz Saray’a gitti. İkilinin görüşmesinde temel gündem Gazze’deki ateşkes anlaşması olurken, Trump’ın önceki gün Oval Ofis’te gazetecilere, “İsrail toprak açısından çok küçük bir ülke” açıklaması dikkat çekti.

ATEŞKES SÜRER Mİ

İki liderin ana gündem maddesi Gazze’deki ateşkes. Ancak Gazze ile ilgili görüşmenin Trump ve Netanyahu açısından Ortadoğu genelindeki vizyonun bir parçası olacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Göreve başlamasından bir gün önce Gazze’de sağlanan ateşkeste aslan payını kendisine çıkaran Trump’ın selefi Biden’ın aksine İsrail üzerinde daha etkili olarak bölgede barışı sağlamak istediği belirtiliyor. Savaşın temel hedeflerinden birini Hamas’ın tamamen yok edilmesi olarak belirleyen İsrail’de aşırılıkçı kanadın Netanyahu üzerinde yarattığı “koalisyonu dağıtırız” baskısı silahların tamamen susması konusunda bir belirsizlik yaratıyor. Nitekim ateşkesin ne kadar süreceği konusunda “emin olmadığını” birkaç kez dile getiren Trump önceki akşam yine “Barışın devam edeceğine dair hiçbir garantim yok” dedi.

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BÖLGESEL PLAN İDDİASI

Ancak siyasi analistler Trump’ın Netanyahu’yu ikna etmek için uzun vadeli bölgesel bir proje hedefini masaya süreceğini aktarıyor. Trump’ın bu anlamdaki ilk kozu İsrail’in bölgedeki en büyük düşmanı İran’ı baskılamak için daha fazla çaba sözü. ABD Başkanı’nın ayrıca İsrail-Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecine dönülmesi ile BAE ve Suudi Arabistan’ın da dahil edileceği bölgesel bir anlaşma yoluyla Gazze’nin yeniden inşa edilmesini planladığı belirtiliyor.

‘BU MASADA BİR NOKTA’

Trump’ın bu şartlarda gerçekleşen görüşme öncesinde Oval Ofis’te yaptığı bir değerlendirme ise dikkat çekti. Bir gazetecinin İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesini destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki sorusuna, “Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim ancak İsrail sahip olduğu topraklar açısından çok küçük bir ülke” dedi. Eline bir kalem alan Trump, çalışma masasını göstererek “Bu masa Ortadoğu ise İsrail bu kalemin ucu kadar. Bu iyi değil, değil mi? Epey bir fark var. Bu kadar küçük bir ülke olarak bu zamana kadar yaptıkları işler çok önemli. Ama çok küçük toprak parçası” ifadelerini kullandı. Trump daha önce de “İsrail’in haritada çok küçük kaldığı” yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkanı’nın bu çıkışının, Netanyahu’nun pazar günkü, “Trump ile Ortadoğu haritasını yeniden çizeceğiz” açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

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TEL AVİV’E DOZER VERECEK

Trump yönetiminden görüşmeden hemen önce bir de İsrail’e askeri yardım hamlesi geldi. Trump’ın yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bomba ve diğer askeri teçhizatın İsrail’e transferini Kongre liderlerinden onaylamasını istediği bildirildi. WSJ’nin haberine göre listede yaklaşık 700 milyon dolar değerinde 4700 adet 500 kg’lik bomba ve 300 milyon dolarlık zırhlı buldozerler bulunuyor. Tel Aviv’e yapılan zırhlı buldozer yardımı, İsrail ordusunun Batı Şeria’daki birçok binayı yıktığı bir dönemde geldi.

BEYAZ SARAY: “GAZZE TEMİZLENMELİ” AÇIKLAMASI YANLIŞ ANLAŞILDI

Donald Trump yönetiminin dile getirdiği Gazze’deki sivillerin bölgedeki Arap ülkelerine gönderilmesi yönündeki plana tepkiler sürerken, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Witkoff, Trump’ın “Gazze temizlenmeli” ve “Filistinliler komşu ülkelere gönderilmeli” şeklindeki açıklamalarının kamuoyunda ve medyada yansıtılma biçiminin doğru olmadığını savundu. Trump’ın olaya insani açıdan baktığını öne süren Witkoff, “Kelimenin tam anlamıyla binlerce patlamamış mühimmat ve moloz yığınlarının olduğu bir bölgede oturan insanlar var. Gerçekçi bakmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı. Witkoff açıklamasında, “Başkan Trump, çok zor bir duruma pratik ve sağduyulu çözümler getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullansa da, Trump’ın dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi öncesinde, “Filistinlilere bir seçenek verilse başka bir yerde yaşamayı belki de sevecekler” ifadeleri dikkat çekti.