Trump’tan tuhaf anayasa çıkışı... ‘Ben başkanım avukat değil’

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ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yayınlanan bir televizyon röportajında ABD Anayasası’na uyup uymaması gerektiği ve ABD’deki herkesin adil yargılanma hakkına sahip olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi.

ANAYASA RAFA MI KALKTI

Başkan Trump’ın göreve geldiği ilk günden itibaren uyguladığı “tarihin en büyük sınır dışı etme operasyonu” çerçevesinde mahkemeye çıkarılmadan sınır dışı edilen insanların gördüğü muamelenin mahkemeler tarafından yanlış bulunması ve hatta ABD Yüksek Mahkemesi’nin dahi Trump yönetimini haksız bulması konusu gündemdeki yerini koruyor. NBC kanalındaki röportajda “Başkan olarak Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’na uymanız gerekmiyor mu” şeklinde gelen soruya “Bilmiyorum” yanıtını veren Trump, “Sizin dışişleri bakanınız, burada bulunan herkesin, vatandaş olsun veya olmasın, usulüne uygun yargılanmayı hak ettiğini söylüyor. Katılıyor musunuz” sorusuna da “Bilmiyorum, ben avukat değilim” yanıtını verdi.

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VELİAHTI KİM OLACAK... VANCE VE RUBİO’YA İŞARET ETTİ

2028 yılındaki seçimlerde 3’üncü kez başkan olmak için adaylığını koyabileceğini bir süredir dillendiren Trump, Make America Great Again (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım) hareketinin kendisi olmadan hayatta kalıp kalamayacağı sorusuna “Bence müthiş bir insan grubumuz var. Birçoğundan bahsettik. (Dışişleri Bakanı) Marco’ya (Rubio) bakın, (Başkan Yardımcısı) JD Vance’e bakın, o harika biri” yanıtını verdi. Fakat Trump’ın 2028’de yeniden başkan olmak istediği de biliniyor.

YENİ ABD BÜYÜKELÇİSİ ANKARA’DA

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere dün gece Ankara’ya geldi. Barrack, havaalanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Amacım Türkiye ve ABD ilişkilerini yukarı taşımak” dedi. Yeni Büyükelçi Barrack’ın, ‘Turkey’ yerine Türkiye demesi dikkat çekti.