Trump’tan Trudeau’ya teklif: Kanada eyaletimiz sen de valimiz ol

Haberin Devamı

Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau apar topar Florida’daki Trump malikanesine giderken cuma akşamı yenilen yemekte Trump’ın “Kanada 51’inci ABD eyaleti olsun, sen de valisi olursun” dediği iddia edildi.

BÖYLE ŞAKA MI OLUR

Fox News’ün haberine göre Kanada başbakanı, Trump’ın, bu iki ülkeden ABD’ye yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışının durdurulmaması sebebiyle duyurduğu ek gümrük vergilerinin Kanada ekonomisini “öldüreceğini” ve Kanada halkıyla birlikte Amerikan ekonomisinin de zarar göreceğini söyledi. Bunun üzerine Trump da, “yani ülkeniz ABD’yi 100 milyar dolar kazıklamadığı sürece ayakta kalamaz mı” diye sordu. ABD’nin müstakbel başkanı daha sonra da Trudeau’ya Kanada’nın 51’inci eyalet olmasını ve başbakan unvanının daha iyi olduğunu ancak kendisinin de eyalet valisi olmasını önerdi. Fox’un kaynaklarına göre masa etrafındaki diğer konuklar gergin bir şekilde gülerek “espriye” katıldı.

Haberin Devamı

NOTRE DAME’IN AÇILIŞINA PARİS’E GELİYOR

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Trump, 5 Kasım zaferi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini cumartesi günü Fransa’nın başkenti Paris’e yapmayı planlıyor. Duyuruyu Truth Social platformundan yapan Trump, “Beş yıl önce yıkıcı bir yangından sonra tamamen restore edilen muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılışına katılmak üzere Paris, Fransa’ya seyahat edeceğimi duyurmaktan guyur duyuyorum” dedi. 2019’daki yangından sonra yeniden açılış yapacak olan Notre Dame Katedrali için törenlere cumartesi ve pazar günü 50 civarı devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.