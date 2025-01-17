×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan TikTok açıklaması: Yakın zamanda kararımı vereceğim

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Tiktok#Bytedance
Trumptan TikTok açıklaması: Yakın zamanda kararımı vereceğim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 21:50

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin TikTok yasağını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, “Yüksek Mahkeme kararına herkes saygı duymalı. TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim, ancak durumu gözden geçirmek için zamanım olmalı” dedi.

Haberin Devamı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin bugün Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’u yasaklayan yasayı onaylamasının ardından açıklama geldi. ABD’nin 47. Başkanı olarak sçilen Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, “Yüksek Mahkeme kararı bekleniyordu ve herkes buna saygı duymalı. TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim, ancak durumu gözden geçirmek için zamanım olmalı. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

“ZAMAN İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK BİR SÜREÇ OLACAK”

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ise yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin yasayı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu çabanın bir sonraki aşaması yani 19 Ocak'ta yürürlüğe girdikten sonra yasanın uygulanması ve yasaya uyulmasının sağlanması, zaman içinde gerçekleşecek bir süreç olacak” dedi.

Haberin Devamı

20 OCAK’TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yasağın uygulanmayacağı ve konunun 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'a bırakılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Tiktok#Bytedance

BAKMADAN GEÇME!