Trump’tan tehlikeli çıkış: ‘Gazze’yi boşaltalım’

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki Filistinlilerin varlığıyla ilgili tehlikeli bir çıkış yaparak buradaki insanların Mısır ve Ürdün gibi ülkelere göç ettirilmesi gerektiğini söyledi. Trump’ın açıklamalarına Mısır, Ürdün, Hamas ve İslami Cihad’dan sert tepki gelirken, İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler ABD Başkan’nın teklifini memnuniyetle karşıladı.

‘TEMİZLEYİP BİTTİ DEMELİYİZ’

Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Gazze’deki Filistinlilerin durumuna dair de konuştu. Gazze’nin tam bir yıkım alanı olduğunu söyleyen Trump, “Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim” diye konuştu. Trump, konuyla ilgili Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile konuştuğunu ve kendisine, “Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi’ne bakıyorum. Darmadağın durumda” dediğini aktardı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı, “Mısır’ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip ‘Bitti’ demeliyiz” ifadelerini kullandı. Trump’ın ifade ettiğinin aksine Gazze’de yaklaşık 2.4 milyon Filistinli ikamet ederken, Birleşmiş Milletler’e göre Ürdün’de halihazırda 2.3 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. Trump’ın, Gazze’nin “temizlenmesi için” bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesi teklifi İsrail’de aşırı sağcıları memnun etti.

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AŞIRILIKÇILAR SEVİNDİ

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump’ın teklifinin “harika bir fikir” olduğunu belirtirken, Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından koalisyondan istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir de Trump’a teşekkür etti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan sözde “gönüllü göçü” teşvik etmesini istedi. Diğer yandan Trump’ın açıklamalarına Mısır ve Ürdün’den tepki geldi. Mısır’ın ABD Büyükelçiliği X’te, “Mısır, Filistinlilerin Sina’ya nakledilmesini içeren hiçbir çözümün parçası olamaz” açıklamasını yaparken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de, Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti.

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HAMAS: ELİM BİR TEKLİF

Trump’a Hamas ve İslami Cihad’dan da tepki geldi. Gazze’deki hükümet Trump’ın açıklamalarını kınadığını duyururken, Hamas’ın siyasi büro üyesi Basem Naim AFP’ye yaptığı açıklamada, “Gazze’nin yeniden inşası gibi görünürde iyi niyetli olsa bile Filistinlilerin topraklarını terk etmesini içeren hiçbir planı kabul etmeyeceklerini” söyledi. İslami Cihad’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın “elim bir teklifte bulunduğu” belirtilerek, “Bu öneri, halkımızı topraklarından ayrılmaya zorlayarak savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları teşvik etme çerçevesine giriyor” denildi.

SİSİ: ‘SAVAŞ SEBEBİ’ DEMİŞTİ

Trump’ın açıklamalarında doğrudan işaret ettiği Mısır ve Ürdün’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak 7 Ekim 2023’te başlayan savaştan kısa süre sonra İsrail tarafının benzer planları dile getirmesine Mısır lideri Sisi sert tepki göstermişti. Böyle bir hamlenin Kahire ve Tel Aviv arasında 1979’da imzalanan barış anlaşmasının ihlali anlamına geleceğini belirten Sisi, Gazzelilerin zorunlu göçünü bu bağlamda savaş sebebi sayacakları uyarısında bulunmuştu.

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Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren İsrail, Gazzelilerin kuzeye dönüşlerine engel oluyor.

İSRAİL SÖZÜNDE DURMUYOR... GAZZE VE LÜBNAN’DA İHLAL: 38 ÖLÜ

İsrail, hem Gazze’de hem de Lübnan’da ateşkes anlaşmalarını ihlaller ve bahanelerle sabote etmeye çalışıyor. Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü gerçekleşen rehine takasında “istenilen kişinin serbest bırakılmamasını” gerekçe gösteren İsrail ordusu, Şeridin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan Filistinli sivillere engel oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas’ın “sivil rehine Arbel Yehud’u serbest bırakmayarak ve tüm rehinelerin durumları hakkında bilgi vermeyerek” ateşkesin ihlal ettiğini ileri sürdü.

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BATI ŞERİA’DA KATLİAM

İsrail askerleri, anlaşma kapsamında evlerine dönmek üzere koridorda bekleyen Filistinlilere ateş açtı; biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Refah kentinde de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail ordusunun Batı Şeria’nın Cenin mülteci kampında Filistinlilere ait 20 eve saldırısı sonucunda 16 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Lübnan’daki askerlerini geri çekmeyen İsrail ordusunun mevzilendiği noktalara barikatlar kurduğu görüldü.

LÜBNAN’DAN ÇEKİLMEDİ

27 Kasım’da imzalanan ateşkesin öngördüğü 60 günlük süre dün dolmasına karşın Lübnan’dan çekilmeyen İsrail ordusu, evlerine dönmeye çalışan insanlara saldırdı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin sınır köylerindeki evlerine gitmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırılarda 22 kişinin öldüğü ve 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Görgü tanıkları, İsrail ordusunun çekilmesi gereken bölgelerde barikatlar kurduğunu; aşmaya çalışanlara ise ateş ettiğini anlattı. İsrail, 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasında öngörüldüğü gibi Lübnan askerlerinin sınıra konuşlandırılmadığını belirterek bölgeden çekilmeyeceğini belirtti. Lübnan Parlamento Sözcüsü Nebih Berri, uluslararası topluma “derhal harekete geçerek ve İsrail’i işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmeye zorlama” çağrısında bulundu.