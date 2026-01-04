Trump'tan tehdit gibi açıklama: Sonu Maduro'dan beter olur

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump Atlantik dergisine verdiği röportajda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez'in eğer doğru olanı yapmazsa sonunun Maduro'dan beter olacağını açıkladı.

GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR

Trump, Grönland'la ilgili olarak ise "Rus ve Çin gemileriyle çevrili Grönland'a savunma için kesinlikle ihtiyacımız var" dedi.

DELCY RODRIGUEZ KİMDİR?

CNN International'ın haberine göre, Caracas doğumlu 56 yaşındaki Delcy Rodriguez, Venezuela siyasetinde uzun yıllardır merkezi bir figür olarak öne çıkıyor. 18 Mayıs 1969'da dünyaya gelen Rodriguez, gerilla savaşçısı ve devrimci politikacı Jorge Antonio Rodriguez'in kızı. Venezuela Merkez Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Rodriguez, kariyerine avukat olarak başladı.

Rodriguez, siyasi kademelerde hızla yükselerek 2013-2014 yılları arasında İletişim ve Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı. 2014-2017 döneminde Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Rodriguez, bu süreçte Venezuela'yı uluslararası arenada temsil etti. Haziran 2018'de Başkan Yardımcılığı görevine atanan Rodriguez, Maduro tarafından "genç, cesur, tecrübeli, bir şehidin kızı, devrimci ve binlerce savaşta sınanmış" sözleriyle tanımlandı.





MADURO'NUN 'KAPLAN'I RODRIGUEZ

Başkan Maduro, Rodriguez'i, hükümeti kararlı bir şekilde savunması nedeniyle "kaplan" diye nitelemişti. Maliye Bakanlığı görevine de getirilen Rodriguez, kardeşi Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile yakın işbirliği içinde çalışarak, 10 yılı aşkın süredir ülkenin siyasi ve ekonomik yönetiminde kilit rol oynuyor. Ağustos 2024'te Petrol Bakanlığı görevini de üstlenen Rodriguez, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımlarına karşı mücadele etti.

Petrol ve Maliye Bakanlığı görevleri, onu ülkenin ekonomik stratejisinin tam merkezine yerleştirdi. Rodriguez, aşırı enflasyonla mücadele amacıyla ortodoks ekonomi politikaları uyguladı. Deneyimli siyasetçi, pragmatik ve sert bir müzakereci olarak ün kazandı.

'TRUMP'IN GÖNÜLSÜZ KUKLASI'

İngiliz The Times gazetesi, Rodriguez'in geçici lider olmasını "Trump, gönülsüz kuklasını seçti" başlığıyla duyurdu. Hayatını Venezuela'yı ilerletmek ve ABD emperyalizmine karşı savaşmakla geçiren Rodriguez'in, şimdi Trump tarafından bir kukla devlet yönetmeye zorlandığı öne sürüldü.

Haberde, "Maduro'nun başkan yardımcısı Delcy Rodríguez'in işbirliğine zorlandığı, Maria Corina Machado gibi muhalefet liderlerinin ise dışlandığı görülüyor" ifadeleri yer aldı.

Trump, Rodriguez ile yapılan görüşmeler hakkında, "Marco ile uzun bir görüşme yaptı ve 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedi. Bence oldukça nazikti, ama gerçekten bir seçeneği yoktu. Esasen Venezuela'yı yeniden büyük yapmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz her şeyi yapmaya istekliydi." dedi.

Venezuela hükümetine yakın bir kaynak ise Rodriguez'in televizyondaki ısrarlı açıklamalarını iç siyasete bağladı ve "İçeride bu konuda çok açık olamaz. Bu onu açığa çıkarabilir. Venezuela'da hala çok aşırı gruplar, çok fazla milliyetçi duygu var. İç dinamikleri yönetmek zorunda. Birdenbire kukla olduğunu söyleyemez" yorumunu yaptı.