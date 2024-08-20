Trump'tan Taylor Swift paylaşımı: Yapay zeka kullanarak iddia etti

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya ağı olan Truth Social hesabından Taylor Swift ve onun hayranları hakkında paylaşım yaptı.

CNN'de yer alan habere göre, Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, "Kabul ediyorum" açıklamasıyla, yapay zeka ile oluşturulmuş Swift'in bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" ifadesi yer aldı.

Eski Başkan, sosyal medya hesabından Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasıyla bazıları yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü ve fotoğraflar paylaştı.