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Trump'tan Taylor Swift paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Abd#Kamala Harris
Trumptan Taylor Swift paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 11:32

Donald Trump, Truth Social hesabından seçimde Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan ünlü şarkıcı Taylor Swift'e yönelik "nefret ediyorum" paylaşımında bulundu.

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Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Harris'in kampanyası, Trump'ın paylaşımına gönderme yaparak, Swift'in 28 farklı şarkısına atıfla hazırladıkları bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Amerikan halkı, Trump döneminin kaosunun ve bölünmesinin ormanından çıkmak, Trump'ın tutulmayan vaatlerinin boş alanını geride bırakmak ve Amerika'nın fırsat geleceğinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için Başkan Yardımcısı Harris'i seçerek yeniden başlamak istiyor." ifadesi kullanıldı.

Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını açıklamıştı.

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Trump'ın kendinin yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etmişti.

Swift'in Harris'e destek verdiği Instagram paylaşımı 10 milyondan fazla beğeni almıştı.

 

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#Donald Trump#Abd#Kamala Harris

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