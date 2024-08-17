Trump’tan tartışmalı çıkış: ‘İsrail Gazze’de kazanmalı’

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“Oval Ofis’e geri döndüğümde, İsrail’in teröre karşı savaşını kazanma hakkını destekleyeceğim” diyen Trump, “İsrail’in kazanması için ihtiyaç duyduğu desteği vereceğim” diye ekledi.

‘İŞİNİ HIZLI BİTİRMELİ’

Netanyahu’nun Gazze’de 10 aydan fazla süredir sürdürdüğü katliamın yılmaz savunucularından biri olan Trump, İsrail Başbakanı’nın elini çabuk tutması gerektiğini belirtti. Trump, “Onun hızlı kazanmasını istiyorum. Hızlı kazanabilseler güzel olmaz mıydı? Netanyahu’nun kazanmasına izin vermeliyiz” dedi.