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Trump’tan tartışmalı çıkış: ‘İsrail Gazze’de kazanmalı’

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#ABD#Donald Trump#İsrail
Trump’tan tartışmalı çıkış: ‘İsrail Gazze’de kazanmalı’
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 07:00

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, perşembe gecesi New Jersey eyaletinde katıldığı “Yahudi Karşıtlığıyla Savaşma” adı verilen etkinlikte İsrail bayrakları önünde konuşma yaparken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de kazanması için ne isterse vereceğini söyledi.

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“Oval Ofis’e geri döndüğümde, İsrail’in teröre karşı savaşını kazanma hakkını destekleyeceğim” diyen Trump, “İsrail’in kazanması için ihtiyaç duyduğu desteği vereceğim” diye ekledi.

‘İŞİNİ HIZLI BİTİRMELİ’

Netanyahu’nun Gazze’de 10 aydan fazla süredir sürdürdüğü katliamın yılmaz savunucularından biri olan Trump, İsrail Başbakanı’nın elini çabuk tutması gerektiğini belirtti. Trump, “Onun hızlı kazanmasını istiyorum. Hızlı kazanabilseler güzel olmaz mıydı? Netanyahu’nun kazanmasına izin vermeliyiz” dedi.

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#ABD#Donald Trump#İsrail

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