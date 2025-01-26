Trump'tan tarihi miting: Planını açıkladı... 'Sondaj bebeğim sondaj'

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ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana Cumhuriyetçilerin ilk kez kazandığı Nevada'da miting düzenledi.

Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta destekçilerine seslenen Trump, Grönland ve Panama Kanalı'nın kontrolüne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Trump, “ABD dünya üzerindeki tüm ülkeler arasında en fazla petrol ve doğalgaza sahip ülke ve çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük ölçüde genişlemiş bir ülke olabiliriz. Bunu görmek güzel değil mi? Yıllardır, metrekareye göre aynı boyuttayız, aslında muhtemelen küçüldük, ama çok yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz ve yapacağımız şeylerden biri de: sondaj, bebeğim, sondaj” dedi.

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KUMARHANE KATINA İNDİ

Fox News'te yer alan habere göre, Trump, Circa Resort & Casino otelinde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından otelin kumarhane katına inmesi şaşkınlık yarattı.

Korumaları ile birlikte Trump'ı kumarhane katında görenler gözlerine inanamadı. Trump masaların arasında dolaşırken, salondan "ABD! ABD!" sloganları atıldı.

Bir masaya yaklaşan Trump, bir kişiye "hadi zarları at" dedi. Salondan ayrılmadan önce Trump, bir kişiye "iyi iş çıkardın" cümlesini kurdu.

"EYALET OLMASI GEREKEN BİR ÜLKE"

Las Vegas'tan ayrılan Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Kanada'ya ilişkin tartışmaya yol açan ifadelerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunan Trump, "Kanada'da çok arkadaşım var ve onlar bizi, beni seviyor. Ancak Kanada, yıllardır ABD'den istifade ediyor ve buna izin vermeyeceğiz." dedi.

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Trump, ülkesinin her yıl Kanada'ya milyonlarca dolar kaybettiğini savunarak "Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "(Kanada'yı) Eyalet olması gereken bir ülke olarak görüyorum. O zaman daha iyi muamele ve hizmet görecekler, daha düşük vergiler olacak ve daha güvenli olacaklar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Danimarka'dan Grönland'ı "satın almak" istediğini yineleyerek "Grönland'ı alabileceğimize inanıyorum çünkü bu, dünyanın özgürlüğüyle ilgili. Oraya özgürlüğü götürebilecek olanın biz olmamız dışında konunun ABD ile alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.