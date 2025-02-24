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Trump'tan tarihi karar! Dedeağaç'taki üssünü kapatıyor

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#ABD#Yunanistan#Dedeağaç
Trumptan tarihi karar Dedeağaçtaki üssünü kapatıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 13:24

Yunan gazetesi Dimokratia, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Dedeağaç Üssü'nün "kapatılması" emrini verdiğini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki ABD üssünü "kapatma" kararı aldı.

Yunan gazetesi Dimokratia'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Dedeağaç Üssü'nün kapatılması emrini verdi.

Trumptan tarihi karar Dedeağaçtaki üssünü kapatıyor

Yunan gazete, Trump'ın bu hamlesinin Yunanistan için stratejik bir kayıp olacağını vurguladı. Gazetede, ABD üssünün Türkiye'ye karşı "canlı kalkan" olduğu ifade edildi.

Türkiye, yıllardır ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığına karşı çıkıyordu.

Dedeağaç'taki üs, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'ya mühimmat ve destek sağlamak amacıyla Biden yönetimi zamanında faaliyete geçmişti.

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#ABD#Yunanistan#Dedeağaç

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