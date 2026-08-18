Trump'tan tansiyonu yükseltecek paylaşım: Yeni ABD toprağı

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı. Trump'ın paylaşımı, daha önce yaptığı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarının ardından geldi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN HÜRMÜZ BOĞAZI HAMLESİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı ilan edeceğine" yönelik açıklamasını hatırlattı.

Paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın "Yeni ABD Toprağı" ifadesiyle gösterildiği bir harita yer aldı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM"

ABD Başkanı Trump, 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

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ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını savunan Trump, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" diye konuşmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda da ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü sürdürebileceğini düşündüğünü ifade etmişti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK VE FAALİYETTE"

Trump, daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değindi.

Trump, payaşımında "Hürmüz Boğazı açık ve faaliyettedir. Tüm deniz mayınları kaldırılmış veya imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

TRUMP: HERHANGİ BİR MÜZAKERE YOK

Hürmüz'deki "Deniz ablukası tam olarak yürürlüktedir" ifadesini kullanan Trump, İran ile ABD arasında devam eden veya planlanan herhangi bir görüşme ya da müzakere bulunmadığını açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada, "İran ile devam eden veya planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İranlı yetkililer ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını sürdürüyor. Tahran yönetimi, ABD'nin bölgedeki müdahalelerini ve deniz ablukasını sona erdirmemesi halinde Boğaz'ın açılmayacağını belirtiyor.

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İranlı yetkililer ayrıca ABD'nin 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gereklerini yerine getirmediğini savunuyor. Tahran, mutabakatın gereklilikleri karşılanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.