Trump'tan tansiyonu yükseltecek açıklama! 'Köprüleri vurabilirim'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların tarihe geçeceğini savunarak, “Bu, yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek” dedi. İran'la ilgili sürecin şimdi ya da daha sonra sona erdirilebileceğini belirten Trump, isterse İran'daki köprüleri ve enerji santrallerini hedef alabileceğini söyledi.

“İRAN'DA SAVAŞI KAZANIYORUZ”

Hafta sonunu geçirdiği Florida'dan Beyaz Saray'a dönen Trump, West Palm Beach'te uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'a yönelik saldırılarda başarı elde ettiklerini öne süren Trump, ülkenin nükleer silaha sahip olması halinde büyük bir tehdit oluşturacağını savundu.

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Trump, “Size şunu söyleyebilirim, bu, tarihsel olarak yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek. Çünkü eğer bir nükleer silaha sahip olsalardı, dünyayı havaya uçururlardı. Neden mi? Çünkü deliler” diye konuştu.

İran'la ilgili sürecin ne zaman sona erdirileceğine ilişkin soruya da yanıt veren Trump, “İran’la ilgili soru şu, bu meseleyi şimdi mi yoksa sonra mı kapatacağız. Bekleyebiliriz. Komşularından bazıları, durumun olduğu gibi kalmasını tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

“İRAN'DAKİ KÖPRÜLERİ VE ENERJİ SANTRALLERİNİ VURABİLİRİM”

İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin herhangi bir asker kaybetmediğini iddia eden Trump, yıllarca süren Vietnam Savaşı'nı örnek gösterdi. Trump, Vietnam'da binlerce Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'daki altyapı tesislerini hedef alabileceklerini belirten Trump, “Gidip onları şimdi havaya uçurabilirim. Köprüleri ve enerji santrallerini vurabilirim. Bununla ilgili sorun, sonra asla yeniden inşa edemeyeceğinizdir. Köprüleri ve enerji santrallerini havaya uçurursam, yeniden inşa etmek çok uzun zaman alacaktır. Büyük köprüleri var” dedi.

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Trump, Washington’ın İran’daki potansiyel altyapı hedeflerini belirlediğinin altını çizdi. Trump, söz konusu hedefler arasında "kelimenin tam anlamıyla 1 saat içinde yerle bir edebilecekleri" 38 köprünün yer aldığını söyledi.

TRUMP'TAN JD VANCE'İN ARA SEÇİM YORUMLARINA YANIT

Trump'a, Başkan Yardımcısı JD Vance'in 3 Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kayıp yaşamasının nedenlerinden biri olarak İran'a yönelik saldırıları göstermesinin aralarındaki ilişkiyi etkileyip etkilemediği de soruldu.

Vance'in açıklamalarına katılmayanların bulunduğunu belirten Trump, “Birçok insan JD Vance'in ara seçimlerle ilgili yorumlarını beğenmedi ama ben onlardan değilim” diye konuştu.

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Trump, Vance'in değerlendirmelerinde yalnızca bir noktaya katılmadığını belirterek, “Bir konu dışında haklıydı. Bence çok önemli olan bir şey daha söylemeliydi. Eğer tekrar (İran’a saldırma) şansınız olsaydı, yine aynı şeyi yapar mıydınız? Cevap evet” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 3 Kasım seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Partinin Kongre ara seçimlerini kaybetmesinin nedenleri arasında İran'la savaşı ve İsrail'le ilişkileri göstermişti.

İRAN BASINI: KEŞM ADASI'NDA DÖRT PATLAMA SESİ DUYULDU

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu.

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Haberde, patlama seslerinin nedeninin bilinmediği ancak adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtildi.

İran makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinden Hürmüz Boğazı yönüne 3 mühimmatın ateşlendiği belirtildi.

Söz konusu mühimmatın ne olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunun, Hürmüz Boğazı’nda kurallara aykırı hareket eden deniz araçlarına yönelik olduğu öne sürüldü.