Trump'tan 'süper zeka'ya destek

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "süper zekaya" ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "süper zeka" teknolojilerine sahip olup da bundan kazanç sağlamak isteyen ülkedeki birçok eyaletle çalışacağını vurguladı.

Bu teknolojilerin "altın" değerinde olduğunun altını çizen Trump, "Yalnızca akılsız bir yönetim, (süper zekanın) getirdiği zenginliğe hayır der." dedi.

TRUMP'TAN "SÜPER ZEKA" KULLANIMI İÇİN KARARNAME

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.