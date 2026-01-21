Trump'tan 'suikast ihtimali' hazırlığı: 'İran'ın yeryüzünden silinmesi için kesin talimatlar verdim'

Haberin Devamı

Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." diye konuştu.

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." dedi.

Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle itham etti.

TRUMP'TAN SALDIRI BASKISI

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "kararlı" askeri seçenekler konusunda danışmanlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü iddia etti. Haberde, ABD'nin, İran'a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı, bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini belirtti. İsimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca "kararlı" kelimesini kullandığını ifade etti. Yetkililer, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti. Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 500'Ü AŞTI

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 519'a yükseldiğini bildirdi.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 314 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 197 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 519 kişi hayatını kaybetti.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 29'a çıktığını belirtmişti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı ifade ediliyor.

GÖZALTI SAYILARI ARTIYOR

İran’da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" dile getirmişti.