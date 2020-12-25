Trump’tan son dakika salvoları

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin son günlerinde geri adım atmıyor. 20 Ocak’ta koltuğu Demokrat rakibi Joe Biden’a bırakması gereken Trump, giderayak birçok dikkat çekici kararı hayata geçiriyor.

SAVUNMA BÜTÇESİNE VETO

Başkan, haftalardır veto tehditleri savurduğu ve savunmaya 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto etti. Trump, Kongre’ye gönderdiği açıklamada “Ne yazık ki, bu tasarı, kritik ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksundur ve benim, Amerika’yı öncelediğim ulusal güvenlik ve dış politika eylemlerim ile çelişmektedir. Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya’ya bir hediyedir” ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan 3’te 2’nin üzerinde oy çokluğuyla geçen tasarı, tekrar Kongreye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa Trump’ın vetosu geçersiz kılınabilecek.

TÜRKİYE’Yİ İLGİLENDİRMİYOR

Tasarıda, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edilmişti. Ancak Trump bütçe tasarısını beklemeden Türkiye’ye karşı yaptırım açıklamıştı. Dolayısıyla Trump’ın bütçeyi veto etmesi, yaptırımları iptal ettiği anlamına gelmiyor.

YAKIN ÇEVREYE ÖZEL AF

Öte yandan Trump, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmada suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner’in babası Charles Kusher’in de aralarında yer aldığı 26 kişiye özel af çıkardı. Emlakçı Kushner’in yıllar önceden kalma vergi yolsuzluğu ile ilgili sabıkası söz konusuydu. Trump’ın son iki günde özel af çıkardığı kişi sayısı böylece 46’ya yükseldi. Trump, önceki gün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan’ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.

25 BİN TWEET, 315 GÜN GOLF

Amerikan Associated Press (AP) ajansının derlediği verilere göre: