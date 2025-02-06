Trump’tan skandal plan... ABD Gazze’ye el koyup Filistinlileri sürecekmiş

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu salı günü Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptıkları ikili görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısı sırasında tarihe geçecek skandal bir çıkış yaparken, Gazze’yi ABD’nin devralacağını ve gerekirse Amerikan askerlerinin bölgeye gönderileceğini duyurdu.

1.8 MİLYON İNSANI SÜRECEK

Trump’ın planının en başında 1.8 milyon Gazzelinin vatanlarından sürgün edilmesi geliyor. “Gazze’de yaşayan 1.8 milyon Filistinli tarafından yaşanacak çeşitli alanlar inşa etmek isteyen çok sayıda ülke var. Bu, büyük servete sahip komşu ülkeler tarafından ödenebilir. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, on iki farklı alan olabilir veya tek alan olabilir” diyen Trump, Filistinlilerin Gazze’ye geri dönemeyeceğini öne sürdü.

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‘ASKER GÖNDEREBİLİRİZ’

“ABD Gazze Şeridi’ni devralacak ve biz Gazze’ye sahip olacağız” diyerek sözlerini sürdüren ABD Başkanı, sahadaki tüm patlamamış bombaları ve mühimmatları temizlemekle, sahayı düzgün hale getirmekle ve yıkılan binaları kaldırmakla ABD’nin sorumlu olacağını söyledi. ABD askerlerinin tüm bunları gerçekleştirebilmek için Gazze’ye gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna ise “gerekirse onu da yapacağız” dedi.

UZUN SÜRE İŞGAL EDECEK

ABD’nin bunu hangi hak ve yetkiyle yapacağı sorusunu geçiştiren Trump, ABD’nin Gazze’deki kontrolünün “uzun süreli” olacağını söyledi. Ortadoğu’da birçok liderle bu fikir üzerine konuştuğunu iddia eden ABD Başkanı, “Konuştuğum herkes, ABD’nin o toprak parçasına sahip olması, burayı geliştirmesi ve binlerce iş yaratması fikrine bayıldı” dedi.

Gazze’de 2023’te savaş başladığında İsrail şirketlerinin bölgeye dair inşaat projeleri ortaya çıkmıştı.

‘BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK’

Trump Gazzelilerin orada yaşamaktan başka seçeneği olmadığını için Gazze’den ayrılmadıklarını iddia etti. “Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka seçeneklerinin olmaması. Tam bir yıkım sahası. Neredeyse her bina yıkılmış durumda” diyen Trump, başka ülkelerde toprak gösterilirse Filistinlilerin ayrılma fikrine bayılacağını öne sürdü.

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‘GAZZE’DE FİLİSTİNLİ YAŞAMAMALI’

1,8 milyon Gazzeliyi sürdükten sonra Gazze’de kimin yaşayacağı üzerine sorulan soruyu da yanıtlayan ABD’nin 47’nci Başkanı, “Bir dünya hayal ediyorum, orada yaşayan insanlar, dünyanın insanları olacak. Bence bunu uluslararası, inanılmaz bir yere dönüştüreceğiz” dedi. Filistinlilerin yaşayıp yaşayamayacağı sorusuna “Filistinliler de” diyen Trump, “Ama diğer yollar denendi ve bunu onlarca, onlarca, onlarca yıldır denediler. İşe yaramadı. Asla işe yaramayacak. Ve tarihten ders çıkarmalısınız” diyerek Filistinlilerin Gazze’de yaşamaması gerektiğini ima etti.

ORAYI RİVİERA YAPACAKMIŞ

Gazze ile ilgili planlarını daha da açan Trump, “Olağanüstü bir şey yapma fırsatımız var. Gazze Ortadoğu’nun Rivierası, çok muhteşem olabilecek bir yer olabilir” dedi. Gazzelileri almasını istediği Mısır ve Ürdün’e de değinen ABD Başkanı, her iki ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Kral 2’nci Abdullah’ın bu fikre kesinlikle karşı çıkmasını ciddiye almadığını belirtti. Trump, “Ürdün’deki kralın ve Mısır’daki generalin bize kalplerini açacaklarını ve bu işi başarmak için ihtiyaç duyduğumuz toprakları bize vereceklerini ve insanların uyum ve barış içinde yaşayabileceklerini hissediyorum” dedi.

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NETANYAHU ÖVGÜ YAĞDIRDI

Trump’ın ikinci döneminde Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk yabancı lider olduğu için onur duyduğunu vurgulayan Netanyahu, “Siz, İsrail’in tarihte Beyaz Saray’da sahip olduğu en büyük dostsunuz” dedi. Pazartesi günü ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmeden sonra ateşkes anlaşmasının ikinci safhası için müzakereci heyeti Doha’ya göndermeye razı olan Netanyahu, “Hedef Gazze’nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak. Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor” dedi.

İsrail medyası, Netanyahu’nun Trump’a “altın çağrı cihazı” hediye ettiğini bildirdi. Trump, Eylül 2024’te Hizbullah militanları tarafından kullanılan binlerce çağrı cihazının eşzamanlı patlatıldığı operasyona atıfla verilen hediyeyi “Harika bir operasyondu” ifadeleriyle karşıladı.

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ANKARA’DAN SERT TEPKİ: GAZZE SATILIK DEĞİLDİR

ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına ilişkin en sert tepki Ankara’dan geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin’in bir parçası olmaya devam edecektir. Gazze, sizin şirketlerinize satılık kupon bir arazi değildir” dedi. Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Birinci Meclis Genel Kurul Salonu’nda düzenlenen “Ankara Diplomat Akademi Kampı”nın açılış dersinde konuştu.

‘TÜRKİYE OLARAK OYUNU BOZACAĞIZ’

Türkiye’nin Suriye iç savaşında bile Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret eden Kurtulmuş, “Ortadoğu’da oynanan senaryo, yeni bir senaryo değildir. Maalesef özellikle Amerika’nın Irak’ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte, önemli adımlar attılar. Irak’ın, Suriye’nin yaşadıkları, bugün Libya’nın, Sudan’ın, Yemen’in yaşadıkları, Lübnan’ın paramparça hale getirilmesi, bölge ülkelerinin tamamının parçalanmış küçük devletçikler haline bölünmesi senaryosu halen devam etmektedir. Türkiye olarak bu oyunu bozan en büyük ülke olmayı sürdüreceğiz. Güçlü bir Türkiye aynı zamanda mıknatıs gibi etrafındaki, bölgesindeki bütün halkları da kendi etrafında aynı istikamete doğru toparlayan bir Türkiye’dir. Ümit ediyorum; 1 asır sonra o dağılmış Osmanlı’dan kurulan yeni Cumhuriyetimizin etrafında, Türkiye’nin etrafında yeniden bölge halkının derlenmesi, toparlanması fikrine geleceklerini ümit ediyorum” dedi.

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‘OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEYİN’

Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin mutlaka kurulacağını ve giderek destek bulduğunu belirterek Trump’ın Gazze planı için ‘Olmayacak duaya amin demeyin’ diyerek ABD’nin yeni başkanını uyarıyor ve bu yanlış tutumdan acilen dönmesinin dünya barışı için de Ortadoğu barışı için de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Trump’ın Gazze’ye el koyma planı hem ABD’de hem de dünyada tepki çekti. İşte o tepkiler...

RİYAD: PAZARLIK KONUSU DEĞİL

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Trump’ın açıklamaları kabul edilemez. Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki olmayacak. Krallığın, Filistin halkının haklarına yönelik tutumu pazarlık konusu değil” ifadesi yer aldı.

İsrail’in birçok yerinde Suudi Arabistan’a yönelik olası normalleşmeyle ilgili ‘Biz hazırız’ afişleri dikkat çekiyor.

5 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Filistin Yönetimi ve Arap Birliği, ortak bir bildiri yayınlayarak, Filistinlilerin Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki topraklarından çıkarılmasına yönelik her türlü planı reddetti.

ÇİN: FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİ

Pekin, Trump’ın Gazze’yi “devralma” planına karşı çıkarak, Filistini Filistinlilerin yönetmesinden yana olduğunu bildirdi. Dışişleri Sözcüsü Lin Cien, “Filistini Filistinlilerin yönetmesinin savaş sonrası yönetimin temel ilkesi olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

RUSYA: TEK SEÇENEK İKİ DEVLET

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin meselesinin ancak iki devletli bir temelde çözülebileceğini belirterek, “Bu tez, Birleşmiş Milletler’in kararlarında yer alıyor ve birçok ülke tarafından destekleniyor. Bunun tek seçenek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İNGİLTERE: 2 DEVLETİ SAVUNDUK

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Her zaman iki devletli bir çözüm görmemiz gerektiğini savunduk. Filistinlilerin kendi vatanlarında, Gazze ve Batı Şeria’da yaşayarak gelişmelerini görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA: KABUL EDİLEMEZ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir. Filistinli sivil halkın Gazze’den sürgün edilmesi sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

FRANSA: TEK ÇARE 2 DEVLET

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesinin 2 devletli çözümün önünde ciddi bir engel oluşturacağı ve bölgenin tamamını istikrarsızlaştıracağı, 2 devletli çözümün tek çare olduğu vurgulandı.

İSPANYA: FİLİSTİN TOPRAĞIDIR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistinlileri başka ülkelere gönderme planını kınadı. Bakan Albares Madrid’de düzenlediği basın toplantısında, “Gazze, Filistinlilerin toprağıdır. Filistinliler Gazze’de kalmalı” dedi.

AMERİKALI SENATÖR: İĞRENÇ BİR ŞAKA GİBİ

- Demokrat Senatör Chris Murphy: “Trump aklını kaçırmış. ABD’nin Gazze’yi işgali binlerce ABD askerinin katledilmesine ve Ortadoğu’da onlarca yıl sürecek bir savaşa yol açacaktır. Kötü, iğrenç bir şaka gibi.”

- Demokrat Senatör Chris Van Hollen: Trump’ın 2 milyon Filistinliyi Gazze’den zorla çıkarmayı ve gerekirse topraklarına el koymayı önermesi, yalnızca farklı bir adla anılan bir etnik temizliktir. Bu açıklama, İran ve diğer rakiplere propaganda malzemesi verirken, bölgedeki Arap ortaklarımızın da altını oyar. Kongre, bu tehlikeli ve pervasız plana karşı durmalıdır.

- Başkan Donald Trump’ın müttefiki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise seçim bölgesini kastederek “Bence Güney Carolinalıların çoğu Gazze’yi ele geçirmek üzere Amerikalıların gönderilmesi konusunda muhtemelen heyecan duymayacaktır. Bu sorunlu olabilir” dedi.

EMLAKÇI DAMAT KUSHNER Mİ AKIL VERDİ

TRUMP’ın Gazze açıklaması, ilk döneminde danışmanı olarak çalışan damadı Jared Kushner’in Ortadoğu’yla ilgili planlarıyla benzerlik gösteriyor. Trump’ın ilk döneminde “yüzyılın planı” olarak duyurduğu, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini temel alan İbrahim Anlaşmaları’na öncülük eden Kushner’in, geçen sene yaptığı bir konuşmada “Gazze’deki mülklerin potansiyelinden” bahsetmesi Trump’ın açıklamalarıyla örtüşüyor.

‘BEN OLSAM MISIR’A GÖNDERİRDİM’

15 Şubat 2024’te Harvard Üniversitesi’nde konuşan Kushner, İsrail’in Gazze Şeridi’ni “temizlemek için sivilleri uzaklaştırması gerektiğini” öne sürüyor. Trump’ın kızı Ivanka ile evli olan Kushner, “Gazze’nin kıyı şeridindeki mülkler çok değerli olabilir. Bir numaralı önceliğim güney Refah şeh-rinden sivilleri çıkarmak ve diplomasi yoluyla Mısır’a gitmelerini sağlamak olurdu” demişti.

ULUSLARARASI MEŞRUİYETİ YOK

ULUSLARARASI Adalet Divanı’na göre, Gazze hukuka göre yasadışı şekilde işgal altında bir bölge. Dolayısıyla Trump, Gazze’nin kontrolünü almak için Filistin yönetiminin ve halkının rızasını alması gerekiyor.

- İsrail’deki Bar-Ilan Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan Menachem Klein’a göre Trump’ın sözleri İsrail hükümetindeki aşırı sağcıları temsil ediyor. Klein Al Jazeera’ya, “İsrail’in tek planı Gazze’deki Hamas rejimini sona erdirmek değil, aynı zamanda etnik bir temizlik planı yapmak. Bu durumda bile İsrail ana muhalafeti sessiz. Söz konusu planın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyemiyorlar” dedi.

- İngiltere’deki Oxford Üniversitesi Etik, Hukuk ve Silahlı Çatışma Enstitüsü’nün Direktörü Janina Dill, “Böyle bir girişim insanlığa karşı bir suç” ifadelerini kullanırken Reading Üniversitesi profesörü Marko Milanovic, “Uluslararası hukuk nezdinde açık bir kural var. Bir başkasının topraklarını ele geçiremezsiniz” dedi.

- Hamas tarafından yapılan açıklamada da, “Filistin halkı dünyadaki hiçbir ülkenin topraklarını işgal etmesine veya kendilerine vesayet koymasına izin vermeyecektir” ifadelerine yer verildi.

İSRAİLLİ FANATİKLER ÇOK MEMNUN

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, Gazze’nin işgalini ve Filistinlilerin etnik temizliğini savunan aşırı sağcı İsrailli politikacıları memnun etti. Gazze’de ateşkes imzalandığı için hükümetten ayrılan eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “Aynısı ben söylediğimde benimle alay ettiler. Gazze sorununa tek çözüm budur” açıklamasında bulundu. Ben-Gvir ayrıca İsrail parlamentosuna Gazze’den gönüllü olarak ayrılmayı teşvik etmek amacıyla bir yasa tasarısı sundu. Netanyahu’nun aşırı sağcı ortaklarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada “Birlikte dünyayı yeniden harika yapacağız” paylaşımında bulundu.