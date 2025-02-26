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Trump'tan skandal Gazze videosu! Kendi takipçilerinden bile tepki yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Gazze#Yapay Zeka
Trumptan skandal Gazze videosu Kendi takipçilerinden bile tepki yağdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:11

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ile hazırlanmış bir videoda Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" şekilde gösterdi. Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi

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Trump, Truth Social hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video yayımladı.Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor.

Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor.Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor.

Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor.

Elon Musk'ın ise mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görünüyor. Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.

Trumptan skandal Gazze videosu Kendi takipçilerinden bile tepki yağdı

TEPKİ YAĞDI

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Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi.

Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir kullanıcı, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN GAZZE PLANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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#Trump#Gazze#Yapay Zeka

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