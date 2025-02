Trump'tan skandal Gazze videosu! Kendi takipçilerinden bile tepki yağdı

Trump, Truth Social hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video yayımladı.Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor.

Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor.Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor.

Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor.

Elon Musk'ın ise mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görünüyor. Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.





Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi.

Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir kullanıcı, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN GAZZE PLANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.





“Trump Gaza is finally here.”



Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip.



This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox… pic.twitter.com/jcwHUpFK9j