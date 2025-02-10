Trump'tan skandal Gazze açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze hakkındaki skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi.

AFP'de yer alan habere göre, daha önce "İsrail, Gazze'yi ABD'ye devredecek" açıklaması ile dünyanın tepkisini çeken Trump, Gazze'yi ele geçirme planı kapsamında Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söyledi.

TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

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Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.