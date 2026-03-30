Trump’tan sinyal Pentagon’dan plan! ABD çıkarmaya hazırlanıyor

İran’daki savaş ülkede en az 1825 kişinin ölümü ve 3.2 milyondan fazla insanın yerinden edilmesiyle birinci ayını geride bıraktı. Savaşın sona ermesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da içinde bulunduğu müzakere çabaları sürse de 3500 kişilik deniz piyade birliğini önceki gün bölgeye sevk eden ABD’nin İran’a kara operasyonları düzenlemeye hazırlandığı bildiriliyor.

‘AKŞAMA PROGRAMI İZLEYİN’

Savaşın gidişatına dair sık sık çelişkili açıklamalar veren ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social platformundaki hesabından FoxNews analisti Mark Levin’in programını izleme çağrısı yaptı. Muhafazakâr gazetecinin programında ABD’nin İran’a birlikler indirmesinin neden gerekli olduğuna dair değerlendirmeler yapması, Beyaz Saray operasyonu gerekçelendirmeye çalışıyor yorumlarına neden oldu.

HAREKÂTI SAVUNDU

İran’daki uranyumun ele geçirilmesinin önemli olduğunu savunan Levin, olası harekâtta “sıradan” askerlerin değil özel eğitimli askeri personellerin yer alacağını belirterek, Trump’ın “sağduyu ile istihbarat verilerine dayanarak” karar verdiğini savundu. Levin ayrıca, müzakere çabalarıyla aynı anda operasyon hazırlığı yürütülmesine ilişkin eleştirilerle ilgili de, “ABD’nin 15 maddelik müzakere listesini gördünüz mü? Bu (liste İran’ın) koşulsuz teslim olması. İranlılar da görünüşe göre ‘hayır’ dediler. Başkan da ‘tamam’ dedi” yorumunu yaptı. Gerek İran tarafı gerekse siyasi analistler, ABD’nin müzakere sürecini askeri hazırlık için bir oyalama taktiği olarak kullandığına dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

‘BEKLİYORUZ GELSİNLER’

Nitekim İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf dün ABD’nin kamuoyunda müzakerelerden söz ettiğini ancak gizlice kara saldırısı planladığını söyledi. ABD’nin savaşta elde edemediklerini bu 15 maddelik listeyle elde etmeyi umduğunu söyleyen Kalibaf, “Amerikan askerlerinin karaya inmesini beklediklerini” kaydetti.





HAFTALARCA SÜREBİLİR

ABD basınına yansıyan 15 maddenin arasında İran’ın nükleer programının ve füze programının tamamen durdurulması, füze stoğunun sınırlandırılması gibi şartlar yer alıyordu. Olası operasyona dair ayrıntılı analizlerin de sayısı arttı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bölgeye sevk edilen USS Tripoli amfibi hücum grubunun çıkarma kabiliyetlerini anlatan bir haber yaparken, Washington Post gazetesi de “haftalarca sürecek” bir operasyonun uzun süredir ABD Savunma Bakanlığı içinde planlandığını yazdı.

Bu arada olası ABD kara operasyonuna karşı İran’da halkın, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla ülke çapında “Janfada” adı verilen gönüllülük esaslı askere alma kampanyasına davet edildiği öne sürüldü.

PENTAGON PREFABRİK SIĞINAK ARIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran’la süren savaş kapsamında Ortadoğu’daki askerlerini korumak için 3, 15 ve 30 gün içinde teslim edilebilecek hazır sığınaklar için tedarikçi arayışına girdi. Amerikan basınına yansıyan habere göre şirketlerden patlama, şarapnel ve balistik tehditlere karşı dayanıklılık seviyelerini içeren “prefabrik ve taşınabilir” sığınak teklifleri istendi. Sığınakların Ürdün’deki Akabe Hava Kargo Terminali’ne sevk edilmesi planlanıyor. İran’ın Körfez bölgesindeki ABD üslerine saldırıları sonrası birçok üssün kullanılamaz hale geldiği haberleri çıkmıştı.

HAVADAN İNECEKLER

Öte yandan analistler ABD’nin olası bir kara operasyonunda İran’ın yedi önemli adası arasından ilk olarak Hark adası, Ebu Musa ve Keşm adalarını hedef tahtasına koyacağını değerlendiriyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmesi nedeniyle ilk saldırının ise deniz yoluyla değil, “hava yoluyla” gerçekleştirileceği düşünülüyor. ABD’nin askerlerini V-22 Osprey döner kanatlı uçakları, Chinook ve Black Hawk helikopterleri ile “hedefe” taşıması bekleniyor. Ancak askerlerin burada İran saldırılarına karşı savunmasız kalabileceği ve konuşlanmanın ardından gerek gıda gerek silah ikmali konusunda sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.

