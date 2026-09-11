Trump'tan seçim öncesi itiraf: Pişman değilim

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaş başlatma kararından pişman olmadığını söyledi. Fox News sunucusu Laura Ingraham'a konuşan Trump, savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini yineledi.

TRUMP: YİNE OLSA AYNISINI YAPARDIM

Trump, savaş kararının ABD'deki ara seçimleri etkileyebileceği hatırlatılarak pişman olup olmadığı sorulduğunda, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Kendinizi her zaman biraz sorgulayabilirsiniz. Yine olsa aynısını yapardım" dedi.

Trump, İran'ın nükleer kapasitesini hedef almasının doğru bir karar olduğunu savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bunu kullanacağını öne süren Trump, böyle bir durumda İsrail ve Orta Doğu'nun ardından ABD şehirlerinin de hedef alınabileceğini iddia etti.

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Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" ifadelerini kullandı.

"MORALLERİ BOZUK DEĞİL"

Trump, bazı destekçilerinin İran savaşı nedeniyle üzgün olduğu ve morallerinin bozulduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Trump, "Bence moralleri bozuk değil. Bence İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim gerçeğiyle çok gurur duyuyorlar" dedi.

ABD Başkanı, destekçilerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediği için kendisiyle gurur duyduğunu savundu. Trump ayrıca Demokratların İran üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inanıldığını öne sürdü.

Trump, "Aslında Demokratların İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.

"SAVAŞ SEÇİMDEN HEMEN SONRA BİTER"

Trump, İran savaşının Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona ereceği yönündeki açıklamasını yineledi.

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Trump, röportajda, "Seçimden hemen sonra biter" dedi. ABD Başkanı, daha önce yaptığı açıklamalarda da Tahran'ın Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolünü koruyup koruyamayacağını belirleyecek ara seçimleri etkilemeye çalıştığını iddia etmişti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın da seçimlere yaklaşılırken Cumhuriyetçiler açısından önemli bir gündem maddesi haline geldiği belirtildi.

İRAN SAVAŞININ BİLANÇOSU

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. İran ise İsrail'e ve ABD askerlerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik saldırılarla karşılık verdi.

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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtildi.

Trump, İran'ın nükleer kapasitesini zayıflatmayı savaşın temel hedeflerinden biri olarak gösterdi. İran ise nükleer silaha sahip olmadığını ve uranyum zenginleştirme programının barışçıl amaçlar taşıdığını savunuyor.

ABD ise nükleer silahlara sahip ülkeler arasında yer alıyor.