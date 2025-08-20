Trump'tan savaş suçlusu Netanyahu için 'kahraman' nitelemesi

Haberin Devamı

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim" ifadelerini kullandı.

"Onu hapse atmaya çalışıyorlar" diyen Trump, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine mi yoksa İsrail'deki yolsuzluk davasına mı atıfta bulunduğunu açıklamadı.

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda ABD'nin hava operasyonlarındaki "başarısına" yönelik sözlerini yineledi.

NETANYAHU HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI



UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, ayrıca ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla da yargılanıyor. Trump, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Fox News'e konuşan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.



Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti. İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Gazze'deki hükümet ve Hamas, işgal planını İsrail hükümetinin yeni bir savaş suçu olarak tanımlamıştı.