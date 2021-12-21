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Trump'tan şaşırtan aşı açıklaması... Taraftarları yuhaladı!

#Donald Trump#Koronavirüs#Hatırlatma Dozu

Görevde bulunduğu süre içinde ve sonrasında koronavirüs salgını, alınan virüs önlemleri ve aşılarla ilgili tepki çeken açıklamalarıyla herkesin tepkisini çeken eski ABD Başkanı Donald Trump bu kez kendi taraftarları tarafından yuhalanmasına sebep olan bir açıklamayla gündemde...

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Koronavirüsün yeni ve hızlı yayılan yeni varyantı Omicron’un yarattığı tehdit tüm dünyayı diken üstünde tutarken eski ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha yaptığı açıklamayla gündemin ilk sırasına yerleşti.

Trump yönetimine verdiği destekle bilinen Fox kanalının eski sunucusu Bill O’Reilly ile gerçekleştirdiği ‘Tarih Turu’ adlı canlı söyleşilerin son ayağında Dallas’taki destekçilerinin karşısına çıkan Trump, burada yaptığı açıklamalar sebebiyle kendi seçmenleri tarafından yuhalandı.

Büyük tepki toplayan ve taraftarlarını bile kızdıran açıklamasında Trump Kovid-19 aşısının üçüncü yani hatırlatma dozunu olduğunu açıkladı.

Sunucu O’Reilly “Ben de başkan da aşılandık.” diyerek seyircilere seslenirken Trump’a dönerek “Hatırlatma dozunuzu yaptırdınız mı?” sorusunu yöneltti. Trump’ın soruya “Evet, ben de hatırlatma dozumu yaptırdım.” diyerek cevap vermesiyle konuşmayı dinleyen kalabalık “Hayır, hayır, hayır!” diye bağırarak eski başkanı yuhalamaya başladı.

Trumptan şaşırtan aşı açıklaması... Taraftarları yuhaladı

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Eski başkanın zorunlu aşı uygulamalarına karşı olduğu bilinse de Trump, uygulamada olan Kovid-19 aşılarının kendi başkanlığı döneminde üretildiğinin altını çizmeye bundan kendisine pay çıkarmaya devam ediyor.

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Konuşması sırasında dinleyicilerine seslenen Trump “Aşılar elimizde. Onlarla ilgili olumlu şeyleri rakiplerimizin eline koz olarak vermeyin; bundan onlar nemalanıyor. Aşı iyi ama aşı zorunluğu kötü gibi şeyler söylerseniz bu onlara yarar. Bundan kendimize pay çıkaralım.” sözlerini kullandı.

Ancak bunları söyleyen Trump başkanlığı döneminde de sonrasında da halkı aşı olmak konusunda bilinçlendirmek için hiç adım atmadı ve aşı kampanyalarıyla ilgili bir çalışması olmadı.

Öte yandan Mike Pence, Joe Biden ve Kamala Harris gibi siyasetçiler aşılarını halkın önünde olarak teşvik kampanyaları için gönüllü oldular. Trump ise aşısını gözlerden uzak bir şekilde yaptırmıştı. Bunda, Trump’a oy veren seçmenlerin aşı karşıtlığıyla da tanınmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Trumptan şaşırtan aşı açıklaması... Taraftarları yuhaladı

Geçtiğimiz aylarda ABD’de yapılan bir aşı karşıtlığı araştırmasında Trump seçmenlerinin yoğun olduğu eyaletlerin aşı karşıtlığında da başı çektiği ortaya çıkmıştı.

Trump, eylül ayında Wall Street Journal’a verdiği röportajda üçüncü doz yani hatırlatma dozu aşısı yaptırmayacağını açıklamıştı.

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ABD’de sağlık otoriteleri hali hazırda ülkede görülen ve hızla yayılarak baskın varyant haline gelen Omicron için halkı mutlaka üçüncü hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaya çağırıyor ve bu çağrı ABD hükümeti tarafından da destekleniyor.

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#Donald Trump#Koronavirüs#Hatırlatma Dozu

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