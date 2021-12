Trump'tan şaşırtan aşı açıklaması... Taraftarları yuhaladı!

Koronavirüsün yeni ve hızlı yayılan yeni varyantı Omicron’un yarattığı tehdit tüm dünyayı diken üstünde tutarken eski ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha yaptığı açıklamayla gündemin ilk sırasına yerleşti.

Trump yönetimine verdiği destekle bilinen Fox kanalının eski sunucusu Bill O’Reilly ile gerçekleştirdiği ‘Tarih Turu’ adlı canlı söyleşilerin son ayağında Dallas’taki destekçilerinin karşısına çıkan Trump, burada yaptığı açıklamalar sebebiyle kendi seçmenleri tarafından yuhalandı.

Büyük tepki toplayan ve taraftarlarını bile kızdıran açıklamasında Trump Kovid-19 aşısının üçüncü yani hatırlatma dozunu olduğunu açıkladı.

Sunucu O’Reilly “Ben de başkan da aşılandık.” diyerek seyircilere seslenirken Trump’a dönerek “Hatırlatma dozunuzu yaptırdınız mı?” sorusunu yöneltti. Trump’ın soruya “Evet, ben de hatırlatma dozumu yaptırdım.” diyerek cevap vermesiyle konuşmayı dinleyen kalabalık “Hayır, hayır, hayır!” diye bağırarak eski başkanı yuhalamaya başladı.

Eski başkanın zorunlu aşı uygulamalarına karşı olduğu bilinse de Trump, uygulamada olan Kovid-19 aşılarının kendi başkanlığı döneminde üretildiğinin altını çizmeye bundan kendisine pay çıkarmaya devam ediyor.

Konuşması sırasında dinleyicilerine seslenen Trump “Aşılar elimizde. Onlarla ilgili olumlu şeyleri rakiplerimizin eline koz olarak vermeyin; bundan onlar nemalanıyor. Aşı iyi ama aşı zorunluğu kötü gibi şeyler söylerseniz bu onlara yarar. Bundan kendimize pay çıkaralım.” sözlerini kullandı.

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR